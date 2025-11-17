Дрон "ампутував" окупанту ноги по самий зад. ВIДЕО 18+

На Покровському напрямку Донецької області пілот 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" прямим влучанням ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після влучання окупанту відірвало ноги.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

