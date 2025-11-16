Ударні дрони SIGNUM ліквідували 5 російських піхотинців у лісосмузі. ВIДЕО

На Лиманському напрямку Сили оборони відпрацювали ударними дронами по загарбниках, які безрезультатно намагалися бути "непомітними" за деревами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти, обтяжені великою кількістю спорядження, рухалися повільно, що зробило їх легкою ціллю для українських ударних дронів, які патрулювали місцевість.

Бійці батальйону SIGNUM ліквідували 5 російських військових, які намагалися відстрілюватися від БпЛА, однак були уражені всі до одного.

Кадри бойової роботи захисники оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що SIGNUM ліквідували 3 окупантів, що "заблукали" в лісі на Лиманщині.

