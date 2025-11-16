3 998 5
Ударні дрони SIGNUM ліквідували 5 російських піхотинців у лісосмузі. ВIДЕО
На Лиманському напрямку Сили оборони відпрацювали ударними дронами по загарбниках, які безрезультатно намагалися бути "непомітними" за деревами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти, обтяжені великою кількістю спорядження, рухалися повільно, що зробило їх легкою ціллю для українських ударних дронів, які патрулювали місцевість.
Бійці батальйону SIGNUM ліквідували 5 російських військових, які намагалися відстрілюватися від БпЛА, однак були уражені всі до одного.
Кадри бойової роботи захисники оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що SIGNUM ліквідували 3 окупантів, що "заблукали" в лісі на Лиманщині.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грышка Распутный 2
показати весь коментар16.11.2025 16:25 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Николай Водяной #461390
показати весь коментар16.11.2025 16:26 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар16.11.2025 17:08 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Федір Олекса #561308
показати весь коментар16.11.2025 22:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар17.11.2025 09:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль