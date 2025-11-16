УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12746 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
3 998 5

Ударні дрони SIGNUM ліквідували 5 російських піхотинців у лісосмузі. ВIДЕО

На Лиманському напрямку Сили оборони відпрацювали ударними дронами по загарбниках, які безрезультатно намагалися бути "непомітними" за деревами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти, обтяжені великою кількістю спорядження, рухалися повільно, що зробило їх легкою ціллю для українських ударних дронів, які патрулювали місцевість.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Бійці батальйону SIGNUM ліквідували 5 російських військових, які намагалися відстрілюватися від БпЛА, однак були уражені всі до одного.

Кадри бойової роботи захисники оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що SIGNUM ліквідували 3 окупантів, що "заблукали" в лісі на Лиманщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 71-ша бригада знищила 7 ворожих укриттів та операторів БпЛА російського підрозділу "Рубікон". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21149) знищення (10243) Донецька область (11246) дрони (8293) Сили безпілотних систем (504) Краматорський район (1247) Лиман (243)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От же ж горе, *****... І ці теж "дабірліна" не дійшли... Надапафтаріть...
показати весь коментар
16.11.2025 16:25 Відповісти
Наші хлопці-дронарі цілять в десяточку-в тухес...
показати весь коментар
16.11.2025 16:26 Відповісти
в "резиновые попы"
показати весь коментар
16.11.2025 17:08 Відповісти
Милі серцю поліські ліси.
показати весь коментар
16.11.2025 22:05 Відповісти
Добра робота Захисників України і гарний результат для **********!
показати весь коментар
17.11.2025 09:20 Відповісти
 
 