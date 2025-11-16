Ударные дроны SIGNUM ликвидировали 5 российских пехотинцев в лесополосе. ВИДЕО
На Лиманском направлении Силы обороны отработали ударными дронами по захватчикам, которые безрезультатно пытались быть "незаметными" за деревьями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты, обремененные большим количеством снаряжения, двигались медленно, что сделало их легкой мишенью для украинских ударных дронов, патрулировавших местность.
Бойцы батальона SIGNUM ликвидировали 5 российских военных, которые пытались отстреливаться от БПЛА, однако были поражены все до одного.
Кадры боевой работы защитники обнародовали в своем официальном телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что SIGNUM ликвидировали 3 оккупантов, которые "заблудились" в лесу на Лиманщине.
