71-я бригада уничтожила 7 вражеских укрытий и операторов БПЛА российского подразделения "Рубикон". ВИДЕО

Операторы дронов 71-й отдельной егерской бригады ДШВ отработали ударными беспилотниками по вражеским укрытиям, российской пехоте и антеннам противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли многочисленные поражения средствам элитного российского подразделения "Рубикон", уничтожено 8 антенн и российские операторы БПЛА.

Также подверглись ударам:

  • 7 укрытий

  • 1 автомобиль

  • 1 ББМ

  • 1 квадроцикл

  • 1 мотоцикл

Кадры уничтожения оккупантов и техники бойцы обнародовали в соцсетях.

На "Рубікон" має полювати ССО,щоб знищити повністю цей невеликий рос.спецпідрозділ.Якраз профіль роботи для ССО
Рубікон-це колишні і теперішні рос.спецпризначенці,зброя яких -******* вдосконалені засоби бпла,основний напрям яких - логістика укр.сил.
Це Рубікон відіграв головну роль в протидії курській, навіть не пчк армія.
16.11.2025 15:02 Ответить
Бийте їх, синки , щоб шмаття розліталися. Боже , бережи захистників України.
16.11.2025 15:03 Ответить
Гарно сеніж рубікон це специ і вполювати і знищити їх велика вправність треба честь і хвала вам хлопці Герої ви врятували не одне життя дякую бережи вас бог
16.11.2025 16:31 Ответить
 
 