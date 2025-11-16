71-я бригада уничтожила 7 вражеских укрытий и операторов БПЛА российского подразделения "Рубикон". ВИДЕО
Операторы дронов 71-й отдельной егерской бригады ДШВ отработали ударными беспилотниками по вражеским укрытиям, российской пехоте и антеннам противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли многочисленные поражения средствам элитного российского подразделения "Рубикон", уничтожено 8 антенн и российские операторы БПЛА.
Также подверглись ударам:
7 укрытий
1 автомобиль
1 ББМ
1 квадроцикл
1 мотоцикл
Кадры уничтожения оккупантов и техники бойцы обнародовали в соцсетях.
Рубікон-це колишні і теперішні рос.спецпризначенці,зброя яких -******* вдосконалені засоби бпла,основний напрям яких - логістика укр.сил.
Це Рубікон відіграв головну роль в протидії курській, навіть не пчк армія.