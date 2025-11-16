Украинские дронщики 5-й ОШБр ликвидировали 7 захватчиков: один из них попытался спрятаться в трубе. ВИДЕО
Украинские защитники подразделения "Phoenix" 5-й штурмовой бригады показали кадры уничтожения российской пехоты во время зачистки местности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка зафиксировала оккупантов в зоне ответственности бригады, после чего операторы дронов провели боевую работу и поразили места дислокации военных РФ.
В частности, было уничтожено 7 захватчиков, один из которых спрятался в трубе и был ликвидирован украинским FPV-дроном.
