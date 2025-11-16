Украинские дронщики 5-й ОШБр ликвидировали 7 захватчиков: один из них попытался спрятаться в трубе. ВИДЕО

Украинские защитники подразделения "Phoenix" 5-й штурмовой бригады показали кадры уничтожения российской пехоты во время зачистки местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка зафиксировала оккупантов в зоне ответственности бригады, после чего операторы дронов провели боевую работу и поразили места дислокации военных РФ.

В частности, было уничтожено 7 захватчиков, один из которых спрятался в трубе и был ликвидирован украинским FPV-дроном.

армия РФ (22938) уничтожение (9932) дроны (7239) 5 ОШБр (178)
Труба діло
16.11.2025 14:22 Ответить
Мальчік в трусіках вилєтєл в трубу в нєізвєстном направленіі (із докладної записки командира хробачої групи).
16.11.2025 14:27 Ответить
Орк там в трубі зимувати зібрався - навіть сіна наносив "в гніздо"!
Але ЩОСЬ ПІШЛО НЕ ТАК!!!
16.11.2025 14:29 Ответить
Жестяк! Хлопці професіонали!! Мене 4 рази в жовтні фпв розбирали в Покровську, 4 нових дня народження маю. Як же класно що мені попадалися якісь кацапи-дилетанти, яких тільки від кобили забрали і дали пульт в руки.
16.11.2025 15:01 Ответить
Честь та шана!
16.11.2025 19:00 Ответить
Не треба робити веселих мультиків з війни. Війна це не весело і не реаліті-шоу. Тим більше, ворог просувається щодня.
16.11.2025 16:44 Ответить
 
 