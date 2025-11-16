Українські дронарі 5-ї ОШБр ліквідували 7 загарбників: один з них спробував сховатися в трубі. ВIДЕО

Українські захисники підрозділу "Phoenix" 5-ї штурмової бригади показали кадри знищення російської піхоти під час зачистки місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка зафіксувала окупантів у зоні відповідальності бригади, після чого оператори дронів провели бойову роботу та уразили місця дислокації військових РФ.

Зокрема, було знищено 7 загарбників, один із яких заховався в трубі та був ліквідований українським FPV-дроном.

Труба діло
16.11.2025 14:22 Відповісти
Мальчік в трусіках вилєтєл в трубу в нєізвєстном направленіі (із докладної записки командира хробачої групи).
16.11.2025 14:27 Відповісти
Орк там в трубі зимувати зібрався - навіть сіна наносив "в гніздо"!
Але ЩОСЬ ПІШЛО НЕ ТАК!!!
16.11.2025 14:29 Відповісти
Жестяк! Хлопці професіонали!! Мене 4 рази в жовтні фпв розбирали в Покровську, 4 нових дня народження маю. Як же класно що мені попадалися якісь кацапи-дилетанти, яких тільки від кобили забрали і дали пульт в руки.
16.11.2025 15:01 Відповісти
Честь та шана!
16.11.2025 19:00 Відповісти
Не треба робити веселих мультиків з війни. Війна це не весело і не реаліті-шоу. Тим більше, ворог просувається щодня.
16.11.2025 16:44 Відповісти
 
 