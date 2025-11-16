Українські дронарі 5-ї ОШБр ліквідували 7 загарбників: один з них спробував сховатися в трубі. ВIДЕО

Українські захисники підрозділу "Phoenix" 5-ї штурмової бригади показали кадри знищення російської піхоти під час зачистки місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка зафіксувала окупантів у зоні відповідальності бригади, після чого оператори дронів провели бойову роботу та уразили місця дислокації військових РФ.

Зокрема, було знищено 7 загарбників, один із яких заховався в трубі та був ліквідований українським FPV-дроном.

