Окупант загорівся від влучання дрону та намагався втекти: бойова робота FATUM. ВIДЕО

Бійці Третього армійського корпусу батальйону FATUM провели низку уражень дронами по окупантах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників ховався в розваленому бліндажі. Після влучання українського безпілотника він загорівся та намагався втекти, але дрони наздогнали його.

Крім того, було знищено щонайменше десяток окупантів, 3 укриття та 2 антени.

Відео бойової роботи оприлюднене у телеграм-каналі бійців.

Раніше повідомлялося, що бійці Третього армійського корпусу ліквідували 9 окупантів у протитанковому рові.

армія рф (21149) знищення (10243) дрони (8293) 60 ОМБр (89) Третій армійський корпус (133)
Другий день народження "праздновать" святкувати не будуть....
16.11.2025 13:44 Відповісти
гарна робота..
16.11.2025 18:55 Відповісти
 
 