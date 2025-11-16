4 757 2
Окупант загорівся від влучання дрону та намагався втекти: бойова робота FATUM. ВIДЕО
Бійці Третього армійського корпусу батальйону FATUM провели низку уражень дронами по окупантах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників ховався в розваленому бліндажі. Після влучання українського безпілотника він загорівся та намагався втекти, але дрони наздогнали його.
Крім того, було знищено щонайменше десяток окупантів, 3 укриття та 2 антени.
Відео бойової роботи оприлюднене у телеграм-каналі бійців.
Раніше повідомлялося, що бійці Третього армійського корпусу ліквідували 9 окупантів у протитанковому рові.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"праздновать"святкувати не будуть....