Окупант загорівся від влучання дрону та намагався втекти: бойова робота FATUM. ВIДЕО

Бійці Третього армійського корпусу батальйону FATUM провели низку уражень дронами по окупантах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників ховався в розваленому бліндажі. Після влучання українського безпілотника він загорівся та намагався втекти, але дрони наздогнали його.

Крім того, було знищено щонайменше десяток окупантів, 3 укриття та 2 антени.

Відео бойової роботи оприлюднене у телеграм-каналі бійців.

