Оккупант загорелся от попадания дрона и пытался убежать: боевая работа FATUM. ВИДЕО
Бойцы Третьего армейского корпуса батальона FATUM провели серию ударов дронами по оккупантам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из захватчиков прятался в разваленном блиндаже. После попадания украинского беспилотника он загорелся и пытался убежать, но дроны догнали его.
Кроме того, было уничтожено не менее десятка оккупантов, 3 укрытия и 2 антенны.
Видео боевой работы опубликовано в телеграм-канале бойцов.
Ранее сообщалось, что бойцы Третьего армейского корпуса ликвидировали 9 оккупантов в противотанковом рву.
