Оккупант загорелся от попадания дрона и пытался убежать: боевая работа FATUM. ВИДЕО

Бойцы Третьего армейского корпуса батальона FATUM провели серию ударов дронами по оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из захватчиков прятался в разваленном блиндаже. После попадания украинского беспилотника он загорелся и пытался убежать, но дроны догнали его.

Кроме того, было уничтожено не менее десятка оккупантов, 3 укрытия и 2 антенны.

Видео боевой работы опубликовано в телеграм-канале бойцов.

Ранее сообщалось, что бойцы Третьего армейского корпуса ликвидировали 9 оккупантов в противотанковом рву.

