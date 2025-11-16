71-ша бригада знищила 7 ворожих укриттів та операторів БпЛА російського підрозділу "Рубікон". ВIДЕО
Оператори дронів 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ відпрацювали ударними безпілотниками по ворожих укриттях, російській піхоті та антенах противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці завдали численних уражень по засобах елітного російського підрозділу "Рубікон", знищено 8 антен та російські оператори БпЛА.
Також зазнали ударів:
-
7 укриттів
-
1 автомобіль
-
1 ББМ
-
1 квадроцикл
-
1 мотоцикл
Кадри знищення окупантів та техніки бійці оприлюднили у соцмережах.
Рубікон-це колишні і теперішні рос.спецпризначенці,зброя яких -******* вдосконалені засоби бпла,основний напрям яких - логістика укр.сил.
Це Рубікон відіграв головну роль в протидії курській, навіть не пчк армія.