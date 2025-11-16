71-ша бригада знищила 7 ворожих укриттів та операторів БпЛА російського підрозділу "Рубікон". ВIДЕО

Оператори дронів 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ відпрацювали ударними безпілотниками по ворожих укриттях, російській піхоті та антенах противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці завдали численних уражень по засобах елітного російського підрозділу "Рубікон", знищено 8 антен та російські оператори БпЛА.

Також зазнали ударів:

  • 7 укриттів

  • 1 автомобіль

  • 1 ББМ

  • 1 квадроцикл

  • 1 мотоцикл

Кадри знищення окупантів та техніки бійці оприлюднили у соцмережах.

армія рф (21149) знищення (10243) дрони (8293) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (38)
На "Рубікон" має полювати ССО,щоб знищити повністю цей невеликий рос.спецпідрозділ.Якраз профіль роботи для ССО
Рубікон-це колишні і теперішні рос.спецпризначенці,зброя яких -******* вдосконалені засоби бпла,основний напрям яких - логістика укр.сил.
Це Рубікон відіграв головну роль в протидії курській, навіть не пчк армія.
16.11.2025 15:02 Відповісти
Бийте їх, синки , щоб шмаття розліталися. Боже , бережи захистників України.
16.11.2025 15:03 Відповісти
Гарно сеніж рубікон це специ і вполювати і знищити їх велика вправність треба честь і хвала вам хлопці Герої ви врятували не одне життя дякую бережи вас бог
16.11.2025 16:31 Відповісти
 
 