Генштаб повідомив про ситуацію на Покровському та Запорізькому напрямках: ЗСУ продовжують оборонну операцію
Сили оборони продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково-ударні дії на Покровському напрямку та в Запорізькій області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Сили оборони продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково-ударні дії на окремих напрямках", - сказано в повідомленні.
Покровський напрямок
У Генштабі розповіли, що минулої доби, ва Покровському напрямку українськими захисниками проведено пошук та знищення противника на території 26.6 км² Покровського району Донецької області.
В ході ведення бойових дій знищено 39 окупантів, загальні втрати противника - 60 осіб. Також загарбники втратили 16 одиниць озброєння та військової техніки.
Бойові дії в Запорізькій області
"Запорізька область. Захисники півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати склали 204 особи, 12 артилерійських систем (серед них - РСЗВ "Ураган") та 45 одиниць іншої військової техніки. Головне завдання - знищення ворога та його резервів, підрив його наступального потенціалу", - йдеться у повідомленні.
Втрати ворога
- У Генштабі також повідомили, що завдяки професійним діям українських воїнів втрати агресора у 2025 році уже перевищили 367 460 осіб.
Все тримається на крові і поті наших справжніх військових! Вірю в ЗСУ і не вірю й вище військове керівництво!