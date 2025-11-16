РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10360 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении Боевіе действия на Запорожье
1 320 3

Генштаб сообщил о ситуации на Покровском и Запорожском направлениях: ВСУ продолжают оборонительную операцию

ВСУ продолжают оборонительную операцию: уничтожен враг на 26,6 км² Покровского района

Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на Покровском направлении и в Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Покровское направление

В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки на Покровском направлении украинскими защитниками проведен поиск и уничтожение противника на территории 26,6 км² Покровского района Донецкой области.

В ходе ведения боевых действий уничтожено 39 оккупантов, общие потери противника - 60 человек. Также захватчики потеряли 16 единиц вооружения и военной техники.

Смотрите также: 52 вражеские атаки отбиты на Покровском направлении, противник давит на юге, - Генштаб. КАРТЫ

Боевые действия на Запорожье

"Запорожская область. Защитники юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За прошедшие сутки вражеские потери составили 204 человека, 12 артиллерийских систем (среди них - РСЗО "Ураган") и 45 единиц другой военной техники. Главная задача - уничтожение врага и его резервов, подрыв его наступательного потенциала", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты пытаются продвинуться на северо-восток от Гуляйполя, чтобы отрезать город от логистических путей, - Силы обороны Юга

Потери врага

  • В Генштабе также сообщили, что благодаря профессиональным действиям украинских воинов потери агрессора в 2025 году уже превысили 367 460 человек.

Читайте также: На фронте произошло 164 боестолкновения. Враг 52 раза атаковал на Покровском направлении, четыре боя продолжаются, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (7243) Запорожская область (3787) Донецкая область (11345) боевые действия (5155) ВСУ (7101) Покровск (965) Покровский район (1292)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оборонна операція це відхід на "болєє вигадниє пазіциі" - сірскій
показать весь комментарий
16.11.2025 18:01 Ответить
Если у власти останется парашная шобла во главе с Янелохом, Дерьмаком, Умеровым и Сырком, то через год "оборонная операция" будет проводиться между Ужгородом и Чопом.
показать весь комментарий
16.11.2025 18:08 Ответить
Яка може бути довіра до генштабу, який очолює сраколиз зеленського, який не має підготовки, потрібної для такої посади!
Все тримається на крові і поті наших справжніх військових! Вірю в ЗСУ і не вірю й вище військове керівництво!
показать весь комментарий
16.11.2025 18:12 Ответить
 
 