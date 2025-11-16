Генштаб сообщил о ситуации на Покровском и Запорожском направлениях: ВСУ продолжают оборонительную операцию

Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на Покровском направлении и в Запорожской области.

"Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.

Покровское направление

В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки на Покровском направлении украинскими защитниками проведен поиск и уничтожение противника на территории 26,6 км² Покровского района Донецкой области.

В ходе ведения боевых действий уничтожено 39 оккупантов, общие потери противника - 60 человек. Также захватчики потеряли 16 единиц вооружения и военной техники.

Боевые действия на Запорожье

"Запорожская область. Защитники юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За прошедшие сутки вражеские потери составили 204 человека, 12 артиллерийских систем (среди них - РСЗО "Ураган") и 45 единиц другой военной техники. Главная задача - уничтожение врага и его резервов, подрыв его наступательного потенциала", - говорится в сообщении.

Потери врага

В Генштабе также сообщили, что благодаря профессиональным действиям украинских воинов потери агрессора в 2025 году уже превысили 367 460 человек.

