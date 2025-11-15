Оккупанты пытаются продвинуться на северо-восток от Гуляйполя, чтобы отрезать город от логистических путей, - Силы обороны Юга

Российские захватчики пытаются продвинуться на северо-восток от Гуляйполя Запорожской области, чтобы изолировать город и отрезать его от логистических путей. Однако украинские защитники блокируют действия оккупантов.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне хотят отрезать город от логистических путей

"Есть угроза того, что россияне будут продвигаться дальше и пытаться отрезать город от логистических путей. В частности, путь, который ведет из Покровского Днепропетровской области в самое Гуляйполе. Такие риски существуют... Противник рвется в направлении Варваровки, но он еще до нее довольно далеко. Там такая местность, где он пытается пройти по лесополосам, применяя тактику инфильтрации, проникновения, группы идут в глубь нашей обороны", - сказал Волошин.

ВСУ уничтожают группы российских военных

Вместо этого, по словам спикера, украинские защитники ищут и уничтожают подобные группы российских военных.

"Было шесть таких групп за прошедшие сутки, 14 ноября. Мы уничтожили такие группы возле населенного пункта Веселое", - рассказал он.

Что предшествовало

