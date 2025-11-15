РУС
Новости Боевіе действия на Запорожье
Оккупанты пытаются продвинуться на северо-восток от Гуляйполя, чтобы отрезать город от логистических путей, - Силы обороны Юга

Изоляция Гуляйполя: Враг пытается перерезать логистические пути к городу

Российские захватчики пытаются продвинуться на северо-восток от Гуляйполя Запорожской области, чтобы изолировать город и отрезать его от логистических путей. Однако украинские защитники блокируют действия оккупантов.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне хотят отрезать город от логистических путей

"Есть угроза того, что россияне будут продвигаться дальше и пытаться отрезать город от логистических путей. В частности, путь, который ведет из Покровского Днепропетровской области в самое Гуляйполе. Такие риски существуют... Противник рвется в направлении Варваровки, но он еще до нее довольно далеко. Там такая местность, где он пытается пройти по лесополосам, применяя тактику инфильтрации, проникновения, группы идут в глубь нашей обороны", - сказал Волошин.

Читайте также: На юге штурмы РФ не прекращаются, враг потерял почти 300 военных, - Силы обороны

ВСУ уничтожают группы российских военных

Вместо этого, по словам спикера, украинские защитники ищут и уничтожают подобные группы российских военных.

"Было шесть таких групп за прошедшие сутки, 14 ноября. Мы уничтожили такие группы возле населенного пункта Веселое", - рассказал он.

Читайте также: Враг накапливается для давления на Запорожье, пользуясь пробелами в обороне ВСУ, - DeepState

Что предшествовало

Читайте также: Ситуация обостряется на отдельных участках южного фронта. Враг продолжает штурмы в сторону Гуляйполя, - Силы обороны Юга

Гуляйполе (111) Запорожская область (3781) боевые действия (5143) Силы обороны юга (479) Пологовский район (232)
15.11.2025 22:27 Ответить
в десятий (чи сотий ?) раз про-сирський здає "фортецю" за тією ж самою схемою

ну НЕ можна ж бути настільки тупим !!!!

15.11.2025 22:34 Ответить
Він і далі не зрозумів,що лобові атаки москалі вже практикують менше,більше хіба для відтягування уваги оборонців,а а тим часом обходять позиції флангами ,щоб обрубати постачання((страшна зволоч(Чого його десь не усунуть?(((
15.11.2025 22:38 Ответить
це вже не тупість, а ЗРАДА !!!

15.11.2025 22:50 Ответить
Ну навчи, як можна стримувати кацапів, коли на тебе падають каби, ти вистрілив з укриття, тебе виявили і через декілька хвилин до тебе прилетів каб. Немає сенсу в такій війні, коли авіація противника тебе розстрілює як в тирі. Це просто винищення українського народу. Війну треба закінчувати на будь-яких умовах. І давати можливість рятуватися тим, хто ще може врятуватися, виїхавши за кордон. В іншому випадку це насильне стримування українців в концлагері з метою їх повного винищення.
15.11.2025 23:11 Ответить
15.11.2025 23:20 Ответить
Поставте там блокпости, нехай мінти штрафують бо без документів.
Підкажіть хтось цим дурням де ті дрг.
15.11.2025 22:46 Ответить
 
 