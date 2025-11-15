Оккупанты пытаются продвинуться на северо-восток от Гуляйполя, чтобы отрезать город от логистических путей, - Силы обороны Юга
Российские захватчики пытаются продвинуться на северо-восток от Гуляйполя Запорожской области, чтобы изолировать город и отрезать его от логистических путей. Однако украинские защитники блокируют действия оккупантов.
Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне хотят отрезать город от логистических путей
"Есть угроза того, что россияне будут продвигаться дальше и пытаться отрезать город от логистических путей. В частности, путь, который ведет из Покровского Днепропетровской области в самое Гуляйполе. Такие риски существуют... Противник рвется в направлении Варваровки, но он еще до нее довольно далеко. Там такая местность, где он пытается пройти по лесополосам, применяя тактику инфильтрации, проникновения, группы идут в глубь нашей обороны", - сказал Волошин.
ВСУ уничтожают группы российских военных
Вместо этого, по словам спикера, украинские защитники ищут и уничтожают подобные группы российских военных.
"Было шесть таких групп за прошедшие сутки, 14 ноября. Мы уничтожили такие группы возле населенного пункта Веселое", - рассказал он.
Что предшествовало
- Аналитики DeepState сообщали, что российские войска захватили села Ривнополье и Яблоково в Запорожской области.
- Также враг продвинулся возле Солодкого и Новоуспенского в Пологовском районе Запорожской области.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по блокированию и комплексному огневому поражению оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Веселое и Солодкое на Запорожском направлении.
