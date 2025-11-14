РУС
Враг оккупировал Степную Новоселовку на Харьковщине, - DeepState. КАРТА

Российские войска оккупировали село Степная Новоселовка Купянского района в Харьковской области.

Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Степная Новоселовка

Также враг продвинулся возле Солодкого и Новоуспенского в Пологовском районе Запорожской области.

Ситуация в Запорожье

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Новое и Новоуспеневское и продвинулся в Покровске и Пологовском районе, - DeepState. КАРТЫ

Ситуация в Запорожье

Запорожская область (3769) Харьковская область (1872) Пологовский район (224) Купянский район (506) Новоуспеновское (3) Сладкое (5) Степовая Новоселовка (5) война в Украине (6837) DeepState (346)
Дупы молодцы, каждый день работают, каждый куст просматривают
14.11.2025 00:12 Ответить
Треба кардинально змінювати політику мобілізації, припиняти хапати хворих, обмежено придатних і придатних для тилу відправляти в тил, а тих блатних, що там сидять, на фронт, разом із 50-70% поліцейських і взагалі силовиків, 100% муніципальної охорони і міської варти, молодих відставників, 80% охоронців і викликати всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду і не можуть підтвердити свої знання і вміння і 4 роки не приймали ніякої участі у війні, розжалувати і відправити простими піхотинціями, тих, що вже втекли закордон, хоча б теж розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують... А поки що все навпаки.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
От і маємо!
14.11.2025 00:36 Ответить
Надо было с такой мобилизацией вообще не делать никакие контрнаступы и создавать новые бригады два года которые за два часа убегают с поля боя
14.11.2025 01:17 Ответить
Сьогодні Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ сказав що мобілізують стільки скільки потрібно, щоб не заважати економіці, типу він може більше, але не хоче. У цей час волонтери i його генерали щодня розповідають про восьмикратну перевагу кацапів.
14.11.2025 01:55 Ответить
Я читал это)еще он говорил два месяца назад что военные ему доложили что ситуация на фронте позволяет выпустить 18-22 года за границу, а сегодня уже 300 человек захватили Покровск и тяжёлая ситуация на Запорожском фронте
14.11.2025 02:03 Ответить
 
 