Враг оккупировал Степную Новоселовку на Харьковщине, - DeepState. КАРТА
Российские войска оккупировали село Степная Новоселовка Купянского района в Харьковской области.
Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Также враг продвинулся возле Солодкого и Новоуспенского в Пологовском районе Запорожской области.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
От і маємо!