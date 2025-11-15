На юге штурмы РФ не прекращаются, враг потерял почти 300 военных, - Силы обороны

На Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях украинские защитники отразили серию массированных штурмов. Враг применил тысячи боеприпасов, дроны-камикадзе и авиационные бомбы, нанеся удары и по гражданским территориям.

"Ситуация на юге Украины остается напряженной. Враг не прекращает активные штурмовые действия, не считаясь с потерями в живой силе. За прошедшие сутки Силы обороны Юга отразили почти 40 атак противника, уничтожив более 260 оккупантов", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности группировки войск "Юг" российские войска резко усилили интенсивность ударов по позициям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам. Об этом сообщили украинские военные.

За прошедшие сутки противник нанес авиационные удары, применив 15 корректируемых авиабомб по оборонительным рубежам и территориям вблизи линии фронта:

почти 1 400 дронов-камикадзе различных модификаций было направлено по южным направлениям;

российские войска осуществили более 270 сбрасываний с БПЛА, использовав 300 боеприпасов.

Артиллерийские обстрелы также не прекращались: за сутки зафиксировано 420 случаев вражеского огня, во время которых оккупанты выпустили более 1 850 боеприпасов.

Украинские военные отмечают, что интенсивность атак на юге остается одной из самых высоких за последние недели.

Потери врага

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.

За прошедшие сутки вражеские потери составили:

265 оккупантов;

1 танк;

10 артиллерийских систем;

31 единицу автомобильной техники;

4 БПЛА;

3 системы РЭБ;

3 квадроцикла;

3 мотоцикла;

1 НРК;

9 антенн различного типа;

1 трансформатор.

Уничтожен полевой пункт ПММ и место хранения имущества.

44 укрытия личного состава разрушены.

