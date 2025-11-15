РУС
Новости Боевые действия на юге
994 17

Наши воины вышли из Нововасильевского на более выгодные для обороны позиции, - Силы обороны Юга

Бои за Нововасильевское

В Запорожской области и на юге Днепропетровской области противник не снижает интенсивности штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Бои на юге

За прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях произошло почти четыре десятка боевых столкновений. Противник не прекращает штурмов наших позиций и попыток инфильтрации вглубь украинской обороны.

Читайте: Ситуация обостряется на отдельных участках южного фронта. Враг продолжает штурмы в сторону Гуляйполя, - Силы обороны Юга

"За прошедшие сутки зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов. Вражеские потери составили почти 300 человек личного состава и 58 единиц ОВТ, среди которых - танк, бронетехника, артиллерийские системы различных типов, легкомоторная техника", - говорится в сообщении.

Наши подразделения вывели из н.п. Нововасильевское

"В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого столкновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные для обороны позиции", - отметили в Силах обороны.

Продолжаются мероприятия по блокированию вражеского продвижения и нанесению ему комбинированного огневого поражения.

"За каждый метр украинской земли ожесточенно сражаются защитники юга Украины", - резюмируют Силы обороны Юга.

Автор: 

Запорожская область (3777) Силы обороны юга (479) Днепропетровская область (4695) Запорожский район (330) Нововасилевское (1)
Топ комментарии
+5
Якщо ситуація - срака з ризиком оточення, то краще відступити.
15.11.2025 12:23 Ответить
+2
А ти пропонуешь гинути за кожну халупу, ни шага назад?
15.11.2025 12:31 Ответить
+2
Нам потрібен бубачка на смереці.
15.11.2025 12:34 Ответить
Якщо ситуація - срака з ризиком оточення, то краще відступити.
15.11.2025 12:23 Ответить
лучше отступить,чем потерять людей.территории вернуться,павшие-никогда.
15.11.2025 12:48 Ответить
А дальше відійдемо за Дніпро, Дністер,Буг як в 1920 році війська УНР в Польшу.
15.11.2025 12:28 Ответить
А ти пропонуешь гинути за кожну халупу, ни шага назад?
15.11.2025 12:31 Ответить
Нехай зелупа і строк й далі пожвавлюють фронт, скотиняки
15.11.2025 12:46 Ответить
Західні кордони найзахизеніщі, з середини, так шо все логічно.
15.11.2025 12:31 Ответить
З окопа пишеш? Чи з дивана?
15.11.2025 12:51 Ответить
Народжується новий тренд-більш вигідні позиції.
15.11.2025 12:30 Ответить
ситуація складна, але контрольована
фортеця Бахмут
просочування
Інфільтрація
більш вигідні позиції
....................................
правий берег р. Дніпро
15.11.2025 12:38 Ответить
Все в нас срака..в державному управлінні,в війську.
15.11.2025 12:30 Ответить
Яка влада зелупнів з 2019 року, такі й наслідки для України!!
Володимир Зеленський: Нам не потрібна паніка. Нам потрібна єдність нашого народу!
https://www.youtube.com/watch?v=Pd62eR4ULJA
15.11.2025 12:32 Ответить
Нам потрібен бубачка на смереці.
15.11.2025 12:34 Ответить
"Спалені обози" Євген Куртяк-почитайте те що жде нас в майбутньому якщо не змінити цю владу.
15.11.2025 12:35 Ответить
Для сирка і смарагдового кловуна це просто виконання Оманських домовленостей, нічого особистого.
15.11.2025 12:36 Ответить
это уже сообщили еще 1 ноября, только они уже Рівнопілля захватили которое идёт после 10 км уже от Нововасилевска
15.11.2025 12:39 Ответить
У русні є робоча схема захоплення, і поки вона працює, будемо відступати.
15.11.2025 12:44 Ответить
Ця тактика мабуть є сектретом для українських військових, хоча їй кілька тисяч років .
15.11.2025 12:45 Ответить
 
 