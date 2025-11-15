Наши воины вышли из Нововасильевского на более выгодные для обороны позиции, - Силы обороны Юга

В Запорожской области и на юге Днепропетровской области противник не снижает интенсивности штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Бои на юге

За прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях произошло почти четыре десятка боевых столкновений. Противник не прекращает штурмов наших позиций и попыток инфильтрации вглубь украинской обороны.

"За прошедшие сутки зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов. Вражеские потери составили почти 300 человек личного состава и 58 единиц ОВТ, среди которых - танк, бронетехника, артиллерийские системы различных типов, легкомоторная техника", - говорится в сообщении.

Наши подразделения вывели из н.п. Нововасильевское

"В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого столкновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные для обороны позиции", - отметили в Силах обороны.

Продолжаются мероприятия по блокированию вражеского продвижения и нанесению ему комбинированного огневого поражения.

"За каждый метр украинской земли ожесточенно сражаются защитники юга Украины", - резюмируют Силы обороны Юга.

