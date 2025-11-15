Наші воїни вийшли з Нововасилівського на більш вигідні для оборони позиції, - Сили оборони Півдня

Бої за Нововасилівське

На Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів.

Бої на Півдні

Минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках відбулось майже чотири десятки бойових зіткнень. Противник не припиняє штурмів наших позицій і спроб інфільтрації вглиб української оборони.

Читайте: Ситуація загострюється на окремих ділянках південного фронту. Ворог продовжує штурми в бік Гуляйполя, - Сили оборони Півдня

"За минулу добу зафіксовано більше 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Ворожі втрати склали майже 300 чоловік особового складу та 58 одиниць ОВТ, серед яких - танк, бронетехніка, артилерійські системи різних типів, легкомоторна техніка", - йдеться у повідомленні.

Наші підрозділи вивели з н.п. Нововасилівське

"У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції", - зауважили в Силах оборони.

Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження.

"За кожен метр української землі запекло б’ються захисники півдня України", - резюмують Сили оборони Півдня.

Запорізька область Сили оборони півдня Дніпропетровська область Запорізький район Нововасилівське
Якщо ситуація - срака з ризиком оточення, то краще відступити.
15.11.2025 12:23 Відповісти
лучше отступить,чем потерять людей.территории вернуться,павшие-никогда.
15.11.2025 12:48 Відповісти
Що вернуться - далеко не факт, а от що без людей багато нових втратимо - факт.
15.11.2025 14:17 Відповісти
Без мобілізації молоді, нам тільки і лишається що відступати і це результат свідомих дій Зеленського, направлених на підрив обороноздатності України! Зеленського у відставку!
15.11.2025 15:49 Відповісти
А дальше відійдемо за Дніпро, Дністер,Буг як в 1920 році війська УНР в Польшу.
15.11.2025 12:28 Відповісти
А ти пропонуешь гинути за кожну халупу, ни шага назад?
15.11.2025 12:31 Відповісти
Нехай зелупа і строк й далі пожвавлюють фронт, скотиняки
15.11.2025 12:46 Відповісти
Почему нет.Кацары гибнут за халупы на твоей земле ,а ты не хочешь гибнуть их эти халупы защищая. Ну а если ты думаешь в ЕС мвалить так я тебя огорчу в Германии правительство уже задумывается, чтобы отсылать украинских мужиков обратно на родину из-за их наплыва . А когда кацап еще у себя снова мобилизацию проведет , напитает фронт и начнет как говорит зе наступать и захватывать украинские земли в турборежиме тогда не только в Германии но и в Польше и других восточноевропейских странах близких географически к раше такие законы попринимают , чтобы повысылать всех украинских беженцев -мужиков обратно в Украинк под четкий надзор тцк дабы они в армию и на фронт попали , чтобы безопасно себе жить под защитой стального украинского дикобраза , которому они время от времени снаряды будут подбрасывать для войны с рашей
15.11.2025 16:55 Відповісти
Як розпізнати дебіла....

Життя дорожче, якщо керівництво займається шапкозакидательством, це тупе керівництво. Втрачати купу солдат і техніки за черговий хутір на три хати, це ідіотзм і совок.

"Ну а если ты думаешь в ЕС"

Я звалив ще у 17 році.

"Германии правительство уже задумывается, чтобы отсылать украинских мужиков обратно на родину из-за их наплыва "

Ні, лише окремі буйні голови. Там є закони, і вони забороняють депортацію туди де іде війна. Хоть ти всрися.
15.11.2025 18:02 Відповісти
Західні кордони найзахизеніщі, з середини, так шо все логічно.
15.11.2025 12:31 Відповісти
Народжується новий тренд-більш вигідні позиції.
15.11.2025 12:30 Відповісти
ситуація складна, але контрольована
фортеця Бахмут
просочування
Інфільтрація
більш вигідні позиції
....................................
правий берег р. Дніпро
15.11.2025 12:38 Відповісти
Он старый и чуть подзабытый уже .Просто после смены военного командования и Залужного на Сырского этот термин начал звучать все чаще и чаще
15.11.2025 17:09 Відповісти
Ну да, просто це буде все частіше, ізвучііть благозвучніше ніж просто "відступили",чи "просто залишили "
15.11.2025 19:48 Відповісти
Все в нас срака..в державному управлінні,в війську.
15.11.2025 12:30 Відповісти
Яка влада зелупнів з 2019 року, такі й наслідки для України!!
Володимир Зеленський: Нам не потрібна паніка. Нам потрібна єдність нашого народу!
https://www.youtube.com/watch?v=Pd62eR4ULJA
15.11.2025 12:32 Відповісти
Нам потрібен бубачка на смереці.
15.11.2025 12:34 Відповісти
В Києві їх на майдані немає. Можна на ліхтарі.
15.11.2025 13:24 Відповісти
Не лучше в тцк и на фронт в окопы под пыльный надзор зашрадотряда,чтобы не сбежал как Миндич
15.11.2025 16:58 Відповісти
"Спалені обози" Євген Куртяк-почитайте те що жде нас в майбутньому якщо не змінити цю владу.
15.11.2025 12:35 Відповісти
Для сирка і смарагдового кловуна це просто виконання Оманських домовленостей, нічого особистого.
15.11.2025 12:36 Відповісти
это уже сообщили еще 1 ноября, только они уже Рівнопілля захватили которое идёт после 10 км уже от Нововасилевска
15.11.2025 12:39 Відповісти
У русні є робоча схема захоплення, і поки вона працює, будемо відступати.
15.11.2025 12:44 Відповісти
Ця тактика мабуть є сектретом для українських військових, хоча їй кілька тисяч років .
15.11.2025 12:45 Відповісти
у Оманської Гниди план по здачі України ..
15.11.2025 13:40 Відповісти
Ти переоцінюєш його інтелектуальні здібності. Який там може бути план?
15.11.2025 14:21 Відповісти
Скоріш за все, на НЕ вигідні позиції, де немає таких форт.укріплень, які були.
15.11.2025 14:13 Відповісти
Наступні вигідні це Київський укріпрайон
15.11.2025 19:49 Відповісти
 
 