Наші воїни вийшли з Нововасилівського на більш вигідні для оборони позиції, - Сили оборони Півдня

На Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Бої на Півдні

Минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках відбулось майже чотири десятки бойових зіткнень. Противник не припиняє штурмів наших позицій і спроб інфільтрації вглиб української оборони.

"За минулу добу зафіксовано більше 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Ворожі втрати склали майже 300 чоловік особового складу та 58 одиниць ОВТ, серед яких - танк, бронетехніка, артилерійські системи різних типів, легкомоторна техніка", - йдеться у повідомленні.

Наші підрозділи вивели з н.п. Нововасилівське

"У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції", - зауважили в Силах оборони.

Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження.

"За кожен метр української землі запекло б’ються захисники півдня України", - резюмують Сили оборони Півдня.

