Ситуація загострюється на окремих ділянках південного фронту. Ворог продовжує штурми в бік Гуляйполя, - Сили оборони Півдня

На півдні на деяких ділянках лінії бойового зіткнення ситуація загострюється, Сили оборони біля Гуляйполя зупинили просування армії РФ до Яблукового.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в телеефірі.

Обстановка на півдні

"На півдні ситуація не дуже спокійна і, скажімо так, загострюється на деяких ділянках лінії бойового зіткнення. Зокрема за минулу добу в нас зафіксовано шість бойових зіткнень. На Оріхівському напрямку - 11, 12 - на Гуляйпільському, 12 - на Олександрівському і одне бойове зіткнення - на Херсонському. Противник продовжує свої штурмові дії в бік Гуляйполя, намагається відтіснити Сили оборони з наших позицій, завдає масованого комбінованого вогневого ураження наших позицій, проте просування він не має", - розповів речник.

За його словами, ворог знищив декілька українських позицій, однак ні зайти туди, ні завести групи закріплення не зміг.

Атаки росіян

Волошин додав, що за минулу добу зафіксовано сім авіаційних ударів. Росіяни застосовували і кориговані авіаційні бомби, і некеровані авіаційні ракети. Також окупанти збільшили кількість застосувань дронів-камікадзе та кількість артилерійських обстрілів.

Ситуація на Запоріжжі

Стосовно ситуації в кількох населених пунктах на Запоріжжі, які Сили оборони залишили, щоб відійти на вигідніші позиції, Волошин зазначив: "Як я казав, противник намагається завести туди свої групи закріплення, ми їм не даємо, не дозволяємо, знищуємо його. Наприклад, за минулу добу ми знищили близько 300 чоловік особового складу ворога. Тобто бої тривають доволі запеклі".

Крім того, він зауважив, що наразі тривають заходи щодо блокування просування ворога, а також пошуково-ударні дії, щоб не дозволяти ворогу інфільтруватись углиб української оборони.

Щодо ситуації біля Гуляйполя, речник наголосив, що ворог там дійсно намагався пройти до Яблукового, проте Сили оборони його зупинили і тепер блокують подальше просування.

