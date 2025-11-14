Ситуация обостряется на отдельных участках южного фронта. Враг продолжает штурмы в сторону Гуляйполя, - Силы обороны Юга

На юге на некоторых участках линии боевого столкновения ситуация обостряется, Силы обороны возле Гуляйполя остановили продвижение армии РФ к Яблоковому.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в телеэфире.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстановка на юге

"На юге ситуация не очень спокойная и, скажем так, обостряется на некоторых участках линии боевого столкновения. В частности, за прошедшие сутки у нас зафиксировано шесть боевых столкновений. На Ореховском направлении - 11, 12 - на Гуляйпольском, 12 - на Александровском и одно боевое столкновение - на Херсонском. Противник продолжает свои штурмовые действия в сторону Гуляйполя, пытается оттеснить Силы обороны с наших позиций, наносит массированное комбинированное огневое поражение нашим позициям, однако продвижения у него нет", - рассказал спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг накапливается для давления на Запорожье, пользуясь пробелами в обороне ВСУ, - DeepState

По его словам, враг уничтожил несколько украинских позиций, однако ни зайти туда, ни завести группы закрепления не смог.

Атаки россиян

Волошин добавил, что за прошедшие сутки зафиксировано семь авиационных ударов. Россияне применяли и корректируемые авиационные бомбы, и неуправляемые авиационные ракеты. Также оккупанты увеличили количество применений дронов-камикадзе и количество артиллерийских обстрелов.

Читайте: Сутки на Запорожье: враг нанес 731 удар, четыре человека погибли

Ситуация в Запорожье

Относительно ситуации в нескольких населенных пунктах в Запорожье, которые Силы обороны оставили, чтобы отойти на более выгодные позиции, Волошин отметил: "Как я говорил, противник пытается завести туда свои группы закрепления, мы им не даем, не позволяем, уничтожаем его. Например, за прошедшие сутки мы уничтожили около 300 человек личного состава врага. То есть бои продолжаются довольно ожесточенные".

Кроме того, он отметил, что в настоящее время продолжаются мероприятия по блокированию продвижения врага, а также поисково-ударные действия, чтобы не позволять врагу проникнуть вглубь украинской обороны.

Относительно ситуации возле Гуляйполя, спикер подчеркнул, что враг там действительно пытался пройти к Яблоково, однако Силы обороны его остановили и теперь блокируют дальнейшее продвижение.

Читайте также: Оккупанты усиливают штурмы на Гуляйпольском направлении. Продолжаются бои за Ровнополье, Яблоково и Сладкое, - Силы обороны Юга

Что предшествовало