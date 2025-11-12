Оккупанты усиливают штурмы на Гуляйпольском направлении. Продолжаются бои за Ровнополье, Яблоково и Сладкое, - Силы обороны юга

Российские захватчики активизировали штурмовые действия на Гуляйпольском участке. Сейчас продолжаются интенсивные бои за Ровнополье, Яблоково и Сладкое.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

Активизация врага на Гуляйпольском направлении

"Армия РФ уже несколько дней подряд активизировалась на Запорожском направлении, в частности на Гуляйпольском, где пытается продвинуться вглубь. Возле населенных пунктов Новоуспеневское и Новое российские военные активно проводят штурмовые действия, во время которых используют артиллерию. В этих населенных пунктах россияне фактически разрушили все укрытия, и поэтому Силам обороны Украины пришлось, с целью сохранения жизни военнослужащих, отойти из этих населенных пунктов. Однако это позволило остановить военных РФ. И сейчас на Гуляйпольском направлении продолжаются наши блокирующие действия", - сказал спикер.

Где продолжаются самые интенсивные бои?

По словам Волошина, захватчики не имеют закрепления в Ровнополье.

"Сейчас продолжаются бои не только за Ровнополье, но и идут жестокие бои за населенные пункты Яблоково, Сладкое. Там несколько таких населенных пунктов. Армия РФ за последние дни значительно увеличила огневую активность. К тому же погодные условия способствовали тому, что россияне начали инфильтрацию. Под прикрытием туманов, которые несколько дней подряд стояли", - сказал военный.

Волошин добавил, что в настоящее время продолжаются жестокие бои, и продвижение россиян Силы обороны остановили.

"Продолжаются блокирующие действия, чтобы военные РФ не продвинулись дальше", - добавил спикер.

Что предшествовало?

Накануне мониторинговый проект DeepState российские войска наращивают пехотную способность оказывать дальнейшее давление на позиции Сил обороны Украины в Запорожской области, пользуясь возможностью пробелов и проблем в обороне.

