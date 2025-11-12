Окупанти посилюють штурми на Гуляйпільському напрямку. Тривають бої за Рівнопілля, Яблукове та Солодке, - Сили оборони Півдня

Російські загарбники активізували штурмові дії на Гуляйпільському відтинку. Наразі тривають інтенсивні бої за Рівнопілля, Яблукове та Солодке.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Активізація ворога на Гуляйпільському напрямку

"Армія РФ уже декілька днів поспіль активізувалася на Запорізькому напрямку, зокрема на Гуляйпільскому, де намагається просунутись вглиб. Біля населених пунктів Новоуспенівське та Нове російські військові активно проводять штурмові дії під час, яких використовують артилерію. В цих населених пунктах росіяни фактично зруйнували всі укриття і тому, Силам оборони України довелося, з метою збереження життя військовослужбовців, відійти з цих населених пунктів. Проте, це дало змогу зупинити військових РФ. І зараз на Гуляйпільському напрямку тривають наші блокувальні дії", - сказав речник.

Де тривають найінтенсивніші бої?

За словами Волошина, загарбники закріплення у Рівнопіллі не мають.

"Нині тривають бої не тільки за Рівнопілля, а й йдуть жорстокі бої за населені пункти Яблукове, Солодке. Там декілька цих населених пунктів. Армія РФ за останні дні значно збільшила вогневу активність. До того ж погодні умови сприяли тому, що росіяни почали інфільтрацію. Під прикриттям туманів, які декілька днів поспіль стояли", - сказав військовий.

Волошин додав, що наразі продовжуються жорстокі бої, і просування росіян Сили оборони зупинили.

"Тривають блокувальні дії, щоб військові РФ не просунулися далі", - додав речник.

Що передувало?

Напередодні моніторинговий проєкт DeepState російські війська нарощують піхотну спроможність здійснювати подальший тиск на позиції Сил оборони України у Запорізькій області, користуючись можливістю прогалин та проблем в обороні.

Читайте також: ЗСУ відійшли з району Рівнопілля на більш вигідні рубежі, просування РФ зупинено, - Сили оборони Півдня