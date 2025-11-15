На півдні штурми РФ не припиняються, ворог втратив майже 300 військових, - Сили оборони

На Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках українські захисники відбили серії масованих штурмів. Ворог застосував тисячі боєприпасів, дрони-камікадзе та авіаційні бомби, завдавши ударів і по цивільних територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Ситуація на півдні України залишається напруженою. Ворог не припиняє активні штурмові дії, не рахуючись із втратами в живій силі. Минулої доби Сили оборони Півдня відбили майже 40 атак противника, знищивши більш ніж 260 окупантів", - йдеться в повідомленні.

У зоні відповідальності угрупування військ "Південь" російські війська різко посилили інтенсивність ударів по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах. Про це повідомили українські військові.

Протягом минулої доби противник завдав авіаційних ударів, застосувавши 15 коригованих авіабомб по оборонних рубежах та територіях поблизу лінії фронту:

майже 1 400 дронів-камікадзе різних модифікацій було спрямовано по південних напрямках;

російські війська здійснили понад 270 скидів з БпЛА, використавши 300 боєприпасів.

Артилерійські обстріли також не припинялись: за добу зафіксовано 420 випадків ворожого вогню, під час яких окупанти випустили понад 1 850 боєприпасів.

Українські військові зазначають, що інтенсивність атак на півдні залишається однією з найвищих за останні тижні.

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.

За минулу добу ворожі втрати склали:

265 окупантів;

1 танк;

10 артилерійських систем;

31 одиницю автомобільної техніки;

4 БпЛА;

3 системи РЕБ;

3 квадроцикли;

3 мотоцикли;

1 НРК;

9 антен різного типу;

1 трансформатор.

Знищено польовий пункт ПММ та місце зберігання майна.

44 укриття особового складу зруйновано.

