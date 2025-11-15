Окупанти намагаються просунутися на північний схід від Гуляйполя, щоб відрізати місто від логістичних шляхів, - Сили оборони Півдня

Російські загарбники намагаються просунутися на північний схід від Гуляйполя Запорізької області, щоб ізолювати місто та відрізати його від логістичних шляхів. Однак українські захисники блокують дії окупантів.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни хочуть відрізати місто від логістичних шляхів

"Є загроза того, що росіяни просуватимуться далі й намагатимуться відрізати місто від логістичних шляхів. Зокрема, шлях, який веде з Покровського Дніпропетровської області до самого Гуляйполя. Такі ризики існують... Рветься противник у напрямку Варварівки, але він ще до неї доволі далеко. Там така місцевість, де він намагається пройти лісосмугами, застосовуючи тактику інфільтрації, проникнення, групи ідуть в глиб нашої оборони", - сказав Волошин.

ЗСУ знищують групи російських військових

Натомість, за словами речника, українські захисники шукають та знищують подібні групи російських військових.

"Було шість таких груп за минулу добу, 14 листопада. Ми знищили такі групи біля населеного пункту Веселе", - розповів він.

