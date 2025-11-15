Окупанти намагаються просунутися на північний схід від Гуляйполя, щоб відрізати місто від логістичних шляхів, - Сили оборони Півдня

Ізоляція Гуляйполя: Ворог намагається перерізати логістичні шляхи до міста

Російські загарбники намагаються просунутися на північний схід від Гуляйполя Запорізької області, щоб ізолювати місто та відрізати його від логістичних шляхів. Однак українські захисники блокують дії окупантів.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни хочуть відрізати місто від логістичних шляхів

"Є загроза того, що росіяни просуватимуться далі й намагатимуться відрізати місто від логістичних шляхів. Зокрема, шлях, який веде з Покровського Дніпропетровської області до самого Гуляйполя. Такі ризики існують... Рветься противник у напрямку Варварівки, але він ще до неї доволі далеко. Там така місцевість, де він намагається пройти лісосмугами, застосовуючи тактику інфільтрації, проникнення, групи ідуть в глиб нашої оборони", - сказав Волошин.

ЗСУ знищують групи російських військових

Натомість, за словами речника, українські захисники шукають та знищують подібні групи російських військових.

"Було шість таких груп за минулу добу, 14 листопада. Ми знищили такі групи біля населеного пункту Веселе", - розповів він.

Що передувало

+5
в десятий (чи сотий ?) раз про-сирський здає "фортецю" за тією ж самою схемою

ну НЕ можна ж бути настільки тупим !!!!

15.11.2025 22:34 Відповісти
+5
це вже не тупість, а ЗРАДА !!!

15.11.2025 22:50 Відповісти
+2
Він і далі не зрозумів,що лобові атаки москалі вже практикують менше,більше хіба для відтягування уваги оборонців,а а тим часом обходять позиції флангами ,щоб обрубати постачання((страшна зволоч(Чого його десь не усунуть?(((
15.11.2025 22:38 Відповісти
15.11.2025 22:27 Відповісти
15.11.2025 23:20 Відповісти
Пішов НАХ.. на будь яких умовах можеш відсосати у каzапів.
16.11.2025 02:01 Відповісти
Поставте там блокпости, нехай мінти штрафують бо без документів.
Підкажіть хтось цим дурням де ті дрг.
15.11.2025 22:46 Відповісти
Где оно лесополосы в степи увидело? Посадки (искуственные, высаживались для разметки и защиты полей) - да, и те насквозь просматриваются. Короче, не заморачиваются лапшу поискустнее приготовить на уши. Довели население до такого, что понимают - и так сойдет Продвинулись в тумане? Дроны не могли засечь передвижение? Серьезно? Баглеца через Тису ГПСУ видит в темноте на ра-два и на огромном расстоянии, а тут штурмовые группы с кучей железа не увидели (днем) и дали себя обойти? Для кого эти сказки? Это же надо так не уважать народ
16.11.2025 04:40 Відповісти
Вже зрозуміло, що Сирський "не в своїй тарілці"
16.11.2025 05:24 Відповісти
 
 