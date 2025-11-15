На фронте произошло 164 боестолкновения. Враг 52 раза атаковал на Покровском направлении, четыре боя продолжаются, - Генштаб
На данный момент в целом на фронте произошло 164 боевых столкновения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 15 ноября, передает Цензор.НЕТ.
Удары по территории Украины
Сегодня государство-террорист нанесло 39 авиационных ударов, сбросило 89 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2659 дронов-камикадзе и осуществили 3355 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками. Враг осуществил 150 обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска и в сторону Двуречанского. Одно сражение продолжается до сих пор.
Пять раз агрессор пытался продвигаться на наши позиции на Купянском направлении в районе Богуславки, Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.
Боевые действия на Востоке
- На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили семь российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Ямполевка, Дерилово, Колодязи и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Дробышево и Боровая. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.
- На Славянском направлении украинские воины отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки. Одно сражение продолжается до сих пор.
- На Краматорском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах Миньковки и Предтечиного.
- На Константиновском направлении наши войска сегодня отбили 17 вражеских атак вблизи Плещиевки, Константиновки, Русина Яра и в сторону Софиевки.
- На Покровском направлении в течение суток агрессор 52 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Дорожное, Родинское, Новоэкономичное, Мирноград, Покровск, Ривное, Новопавловка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 94 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили 19 БПЛА, один мотоцикл, два пункта управления БПЛА, две единицы автомобильной и две единицы специальной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов и одно укрытие личного состава противника; поразили пушку, единицу автомобильной техники и 21 укрытие личного состава противника.
Обстановка на Юге
- На Александровском направлении наши защитники отбили 16 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ялта, Сосновка, Привольное, Вороное, Вербовое, Вишневое и Зеленый Гай. Еще два боевых столкновения продолжаются. Авиаудар подверглось Покровское.
- На Гуляйпольском направлении враг осуществил 10 штурмовых действий, украинские защитники отразили атаки в направлениях Варваровки и Затишья. Два боевых столкновения еще продолжаются. Под авиаударом врага оказалось Зализнычное.
- На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска, Плавней и Степового. Одно сражение еще продолжается. Враг нанес авиаудары по Приморскому и Малокатериновке.
- На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Антоновского моста. Отрадокаменка оказалась под ударом вражеских неуправляемых авиационных ракет.
