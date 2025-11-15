Силы обороны проводят активные действия на Очеретинском направлении: за неделю обезврежено 755 оккупантов, - Генштаб

На Очеретинском направлении (бывшем Добропольском) продолжаются активные действия, Силы обороны Украины уничтожают врага и российскую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери РФ за неделю

Как отмечается, с начала текущей недели украинские воины нанесли противнику ощутимые потери: обезврежено 755 оккупантов.

Кроме того, уничтожено и значительно повреждено:

1 танк,

11 ББМ,

3 артсистемы,

2 единицы автомобильной техники

1 единица специальной техники,

12 мотоциклов и квадроциклов.

Потери РФ с конца августа

Так, с 21 августа 2025 года потери противника на Очеретинском направлении составляют:

около 19 270 российских военнослужащих;

1493 единицы вооружения и военной техники;

Также уничтожено более 5770 различных БПЛА противника.

Освобождение территорий

Всего за время операции, по состоянию на 15 ноября 2025 года, освобождено 189 км² и зачищено от ДРГ противника 259,4 км² Покровского района Донецкой области.