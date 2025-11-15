РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10989 посетителей онлайн
Новости Донетчина
351 3

Силы обороны проводят активные действия на Очеретинском направлении: за неделю обезврежено 755 оккупантов, - Генштаб

Ситуация на Очеретином направлении

На Очеретинском направлении (бывшем Добропольском) продолжаются активные действия, Силы обороны Украины уничтожают врага и российскую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Потери РФ за неделю

Как отмечается, с начала текущей недели украинские воины нанесли противнику ощутимые потери: обезврежено 755 оккупантов.

Кроме того, уничтожено и значительно повреждено:

  • 1 танк,
  • 11 ББМ,
  • 3 артсистемы,
  • 2 единицы автомобильной техники
  • 1 единица специальной техники,
  • 12 мотоциклов и квадроциклов.

Также читайте: ВСУ на Очеретинском направлении освободили 189 км² территории. Уничтожаются ДРГ на Запорожье, - Сырский

Потери РФ с конца августа

Так, с 21 августа 2025 года потери противника на Очеретинском направлении составляют:

  • около 19 270 российских военнослужащих;
  • 1493 единицы вооружения и военной техники;

Также уничтожено более 5770 различных БПЛА противника.

Читайте также: Враг продвинулся в Покровске, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, - DeepState

Освобождение территорий

Всего за время операции, по состоянию на 15 ноября 2025 года, освобождено 189 км² и зачищено от ДРГ противника 259,4 км² Покровского района Донецкой области.

Автор: 

Генштаб ВС (7237) уничтожение (8431) Донецкая область (11335) боевые действия (5143) Очеретино (13) Покровский район (1285)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарно Генштаб звітує. Виходить, тільки на одному напрямку більше 3 тис./місяць дохлої кацапні. Аби ж то усе було правдою...
показать весь комментарий
15.11.2025 17:25 Ответить
А чого Очеретинський?
Може Авдіївський, чи ще краще - Донецький.
показать весь комментарий
15.11.2025 18:30 Ответить
Надо мобилизовать в ВСУ 400000 воинов.
показать весь комментарий
15.11.2025 19:09 Ответить
 
 