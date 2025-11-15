Силы обороны проводят активные действия на Очеретинском направлении: за неделю обезврежено 755 оккупантов, - Генштаб
На Очеретинском направлении (бывшем Добропольском) продолжаются активные действия, Силы обороны Украины уничтожают врага и российскую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери РФ за неделю
Как отмечается, с начала текущей недели украинские воины нанесли противнику ощутимые потери: обезврежено 755 оккупантов.
Кроме того, уничтожено и значительно повреждено:
- 1 танк,
- 11 ББМ,
- 3 артсистемы,
- 2 единицы автомобильной техники
- 1 единица специальной техники,
- 12 мотоциклов и квадроциклов.
Потери РФ с конца августа
Так, с 21 августа 2025 года потери противника на Очеретинском направлении составляют:
- около 19 270 российских военнослужащих;
- 1493 единицы вооружения и военной техники;
Также уничтожено более 5770 различных БПЛА противника.
Освобождение территорий
Всего за время операции, по состоянию на 15 ноября 2025 года, освобождено 189 км² и зачищено от ДРГ противника 259,4 км² Покровского района Донецкой области.
Може Авдіївський, чи ще краще - Донецький.