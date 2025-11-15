Сили оборони проводять активні дії на Очеретинському напрямку: за тиждень знешкоджено 755 окупантів, - Генштаб

Ситуація на Очеретинському напрямку

На Очеретинському напрямку (колишній Добропільський) тривають активні дії, Сили оборони України знищують ворога та російську техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати РФ за тиждень

Як зазначається, від початку поточного тижня українські воїни завдали противнику відчутних втрат: знешкоджено 755 окупантів.

Крім того, знищено та значно пошкоджено: 

  • 1 танк,
  • 11 ББМ,
  • 3 артсистеми,
  • 2 одиниці автомобільної техніки
  • 1 одиницю спеціальної техніки,
  • 12 мотоциклів і квадроциклів.

Втрати РФ від кінця серпня

Так, із 21 серпня 2025 року втрати противника на Очеретинському напрямку становлять:

  • близько 19 270 російських військовослужбовців;
  • 1493 одиниці озброєння і військової техніки;

Також знищено понад 5770 різних БпЛА ворога.

Звільнення територій

Загалом за час операції, станом на 15 листопада 2025 року, звільнено 189 км² та зачищено від ДРГ противника 259,4 км² Покровського району Донецької області.

Гарно Генштаб звітує. Виходить, тільки на одному напрямку більше 3 тис./місяць дохлої кацапні. Аби ж то усе було правдою...
15.11.2025 17:25 Відповісти
А чого Очеретинський?
Може Авдіївський, чи ще краще - Донецький.
15.11.2025 18:30 Відповісти
Надо мобилизовать в ВСУ 400000 воинов.
15.11.2025 19:09 Відповісти
 
 