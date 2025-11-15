Сили оборони проводять активні дії на Очеретинському напрямку: за тиждень знешкоджено 755 окупантів, - Генштаб

На Очеретинському напрямку (колишній Добропільський) тривають активні дії, Сили оборони України знищують ворога та російську техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Втрати РФ за тиждень

Як зазначається, від початку поточного тижня українські воїни завдали противнику відчутних втрат: знешкоджено 755 окупантів.

Крім того, знищено та значно пошкоджено:

1 танк,

11 ББМ,

3 артсистеми,

2 одиниці автомобільної техніки

1 одиницю спеціальної техніки,

12 мотоциклів і квадроциклів.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 157 400 осіб (+1 000 за добу), 11 350 танків, 34 443 артсистеми, 23 588 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати РФ від кінця серпня

Так, із 21 серпня 2025 року втрати противника на Очеретинському напрямку становлять:

близько 19 270 російських військовослужбовців;

1493 одиниці озброєння і військової техніки;

Також знищено понад 5770 різних БпЛА ворога.

Також читайте: Ворог просунувся у Покровську, на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі, - DeepState

Звільнення територій

Загалом за час операції, станом на 15 листопада 2025 року, звільнено 189 км² та зачищено від ДРГ противника 259,4 км² Покровського району Донецької області.