Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 157 400 осіб (+1 000 за добу), 11 350 танків, 34 443 артсистеми, 23 588 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 157 400 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 15.11.25 орієнтовно:
- особового складу – близько 1 157 400 (+1 000) осіб / persons
- танків – 11 350 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 588 (+19) од.
- артилерійських систем – 34 443 (+20) од.
- РСЗВ – 1 541 (+1) од.
- засоби ППО – 1 244 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490) од.
- крилаті ракети – 3 940 (+14) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 396 (+90) од.
- спеціальна техніка – 3 998 (+2) од.
Окупанти у Куп'янську
Раніше начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов повідомив, що у Куп’янську на Харківщині залишається менш ніж пів сотні російських військових, які виявилися відрізаними один від одного та від основних сил.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Putin's cowardly beasts from a safe distance and shelter continue to destroy our cities with missiles and their civilians. This insulting challenge to a 7 billion civilization must be rebuffed ruthlessly! Muscovy must be declared a terrorist state!
Один із провідних західних військових аналітиків, Майкл Коффман з Фонду Карнегі, опублікував у мережі Х детальний огляд ситуації на фронті після своєї чергової поїздки в Україну:
Головною проблемою ЗСУ залишається нестача військових, при тому, що «мобілізації заважає корупція».
Самовільно залишаючі службу військові виснажують українську бойову силу більше, ніж бойові втрати, - і ситуація стає все гіршою.
Недостаток резервів означає, що ЗСУ доводиться постійно латати дірки. Оскільки українці атакують у Покровську, їм бракує військ для стабілізації в інших місцях, наприклад, у Запорізькій області.
Саме там можна очікувати нових здобутків РФ.
Ситуація незабаром почне погіршуватися, але потім може покращитися або стабілізуватися.
За умови постійної підтримки та продовження тиску на Росію Україна протягом зими здатна стабілізувати більшість фронту та створити умови для продовження боїв у 2026 році.
"Рашисти намагались видати себе за ЗСУ під Мирноградом. Обмоталися зеленою ізострічкою.
Розташувались на фермах біля однієї з важливих логістичних шляхів до міста. Але їх виявили та знищили. Усіх сімох."