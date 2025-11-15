Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 157 400 осіб (+1 000 за добу), 11 350 танків, 34 443 артсистеми, 23 588 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 157 400 російських окупантів.

Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 15.11.25 орієнтовно:

особового складу – близько 1 157 400 (+1 000) осіб / persons

танків – 11 350 (+6) од.

бойових броньованих машин – 23 588 (+19) од.

артилерійських систем – 34 443 (+20) од.

РСЗВ – 1 541 (+1) од.

засоби ППО – 1 244 (+2) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490) од.

крилаті ракети – 3 940 (+14) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 396 (+90) од.

спеціальна техніка – 3 998 (+2) од.

Окупанти у Куп'янську

Раніше начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов повідомив, що у Куп’янську на Харківщині залишається менш ніж пів сотні російських військових, які виявилися відрізаними один від одного та від основних сил.

