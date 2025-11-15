УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11705 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 998 14

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 157 400 осіб (+1 000 за добу), 11 350 танків, 34 443 артсистеми, 23 588 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 157 400 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 15.11.25 орієнтовно:

  • особового складу – близько 1 157 400 (+1 000) осіб / persons
  • танків – 11 350 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 588 (+19) од.
  • артилерійських систем – 34 443 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 541 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 244 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490) од.
  • крилаті ракети – 3 940 (+14) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 396 (+90) од.
  • спеціальна техніка – 3 998 (+2) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російському генералу, який керував наступом на півдні України, повідомлено про підозру. ФОТО

Знищення російських окупантів

Окупанти у Куп'янську

Раніше начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов повідомив,  що у Куп’янську на Харківщині залишається менш ніж пів сотні російських військових, які виявилися відрізаними один від одного та від основних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія проводить ротацію та поповнення підрозділів на півдні України, - Сили оборони

Автор: 

армія рф (21128) Генштаб ЗС (8405) ліквідація (4770) підводний човен (113) знищення (10228) РСЗВ (298)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Велике дякую Герої ви намолотили кацапні разом металобрухтом дай вам бог здоров,я скорішого закінчення війни бережіть себе ми вас любим і ждем
показати весь коментар
15.11.2025 07:30 Відповісти
+10
нехило так металлобрухта намолотили👍😀
показати весь коментар
15.11.2025 08:51 Відповісти
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
15.11.2025 10:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1. Копіюємо текст:

Putin's cowardly beasts from a safe distance and shelter continue to destroy our cities with missiles and their civilians. This insulting challenge to a 7 billion civilization must be rebuffed ruthlessly! Muscovy must be declared a terrorist state!
!

2. Обираємо сенатора із списку нижче(треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення. Надсилаємо, і далі по списку.

1. https://twitter.com/SenMarkKelly
2. https://twitter.com/SenatorSinema
3. https://x.com/SecRubio/
4. https://twitter.com/michaelbennet
5. https://twitter.com/senatorhick
6. https://twitter.com/LisaBRochester
7. https://twitter.com/ossoff
8. https://twitter.com/ReverendWarnock
9. https://twitter.com/senbrianschatz
10. https://twitter.com/SenDuckworth
11. https://twitter.com/SenatorDurbin
12. https://twitter.com/senangusking
13. https://twitter.com/ChrisVanHollen
14. https://twitter.com/SenatorCardin
15. https://twitter.com/SenWarren
16. https://twitter.com/SenMarkey
17. https://twitter.com/SenStabenow
18. https://twitter.com/SenGaryPeters
19. https://twitter.com/SenatorTester
20. https://twitter.com/SenatorLujan
21. https://twitter.com/MartinHeinrich
22. https://twitter.com/RonWyden
23. https://twitter.com/SenJeffMerkley
24. https://twitter.com/SenWhitehouse
25. https://twitter.com/SenW
27. https://twitter.com/*************
28. https://twitter.com/maikedjohnson
29. https://twitter.com/Jim_Jordan
30. https://twitter.com/SteveScalise
31. https://twitter.com/SpeakerMcCarthy
32. https://twitter.com/RepMTG
33. https://twitter.com/GovRonDeSantis
34. https://twitter.com/SarahHuckabee
показати весь коментар
15.11.2025 07:30 Відповісти
Росію треба не оголошувати спонсором тероризму, а знищувати як державу.
показати весь коментар
15.11.2025 10:44 Відповісти
Велике дякую Герої ви намолотили кацапні разом металобрухтом дай вам бог здоров,я скорішого закінчення війни бережіть себе ми вас любим і ждем
показати весь коментар
15.11.2025 07:30 Відповісти
а ви замовили 1000 Зеленського ?!
показати весь коментар
15.11.2025 07:30 Відповісти
Якщо замовляти - то щоб потім задонити на ЗСУ. Бо ж зеляді залишки сп@ндять й скажуть що все населення України отримало..
показати весь коментар
15.11.2025 07:38 Відповісти
і Тімур і його команда теж
показати весь коментар
15.11.2025 07:39 Відповісти
Мдє...повєсть "Тімур та його команда" Гайдара, у світлі останніх подій заграла новими фарбами..
показати весь коментар
15.11.2025 07:58 Відповісти
BBC
Один із провідних західних військових аналітиків, Майкл Коффман з Фонду Карнегі, опублікував у мережі Х детальний огляд ситуації на фронті після своєї чергової поїздки в Україну:
Головною проблемою ЗСУ залишається нестача військових, при тому, що «мобілізації заважає корупція».
Самовільно залишаючі службу військові виснажують українську бойову силу більше, ніж бойові втрати, - і ситуація стає все гіршою.
Недостаток резервів означає, що ЗСУ доводиться постійно латати дірки. Оскільки українці атакують у Покровську, їм бракує військ для стабілізації в інших місцях, наприклад, у Запорізькій області.
Саме там можна очікувати нових здобутків РФ.
Ситуація незабаром почне погіршуватися, але потім може покращитися або стабілізуватися.
За умови постійної підтримки та продовження тиску на Росію Україна протягом зими здатна стабілізувати більшість фронту та створити умови для продовження боїв у 2026 році.
показати весь коментар
15.11.2025 07:34 Відповісти
нехило так металлобрухта намолотили👍😀
показати весь коментар
15.11.2025 08:51 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
15.11.2025 10:06 Відповісти
Свіжонавчені мехводи під незмінним гаслом божевілля та відвага у вигляді шашлику пруть до кобзона.
показати весь коментар
15.11.2025 11:10 Відповісти
@ (в перекладі, комент до https://x.com/mouw5284/status/1989410923875110947?t=rLq5oMGkg2Eaa3oVpcve0Q&s=19 відео):
"Рашисти намагались видати себе за ЗСУ під Мирноградом. Обмоталися зеленою ізострічкою.
Розташувались на фермах біля однієї з важливих логістичних шляхів до міста. Але їх виявили та знищили. Усіх сімох."
показати весь коментар
15.11.2025 11:52 Відповісти
О, десь рашка залізяк наскирдувала! Мабуть останні пам'ятники реквізували. Але ненадовго...
показати весь коментар
15.11.2025 12:06 Відповісти
утиль-касапської техніки цифра збільшилась...
показати весь коментар
15.11.2025 14:35 Відповісти
 
 