Росія проводить ротацію та поповнення підрозділів на півдні України, - Сили оборони

На деяких ділянках лінії зіткнення російські війська проводять ротацію, перегрупування та поповнення внаслідок втрат.

Про це у телеефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кількість військ на півдні залишається сталою, а нові підрозділи прибувають через навчальні центри на тимчасово окупованих територіях Криму, Запоріжжя та Херсонщини.

"У нас наразі кількість російських військ залишається сталою, і противник на деяких ділянках лінії бойового зіткнення проводить ротацію підрозділів, перегруповання, а також поповнення втрат. Йдеться про ті підрозділи, які були задіяні у штурмових діях", - зазначив Волошин.

Навчальні центри РФ на ТОТ

За його словами, поповнення відбувається не через військкомати РФ, а через навчальні центри на тимчасово окупованих територіях.

"Саме сюди їх зараз перекидають. Переважно це підрозділи російських повітряно-десантних військ. Це можна пов'язати з тим, що командувач угруповання "Дніпро" генерал Теплінський - це командувач їхніх повітряно-десантних військ, намагається біля себе тримати саме представників свого виду", - пояснив речник.

