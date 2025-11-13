Росія проводить ротацію та поповнення підрозділів на півдні України, - Сили оборони
На деяких ділянках лінії зіткнення російські війська проводять ротацію, перегрупування та поповнення внаслідок втрат.
Про це у телеефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Кількість військ на півдні залишається сталою, а нові підрозділи прибувають через навчальні центри на тимчасово окупованих територіях Криму, Запоріжжя та Херсонщини.
"У нас наразі кількість російських військ залишається сталою, і противник на деяких ділянках лінії бойового зіткнення проводить ротацію підрозділів, перегруповання, а також поповнення втрат. Йдеться про ті підрозділи, які були задіяні у штурмових діях", - зазначив Волошин.
Навчальні центри РФ на ТОТ
За його словами, поповнення відбувається не через військкомати РФ, а через навчальні центри на тимчасово окупованих територіях.
"Саме сюди їх зараз перекидають. Переважно це підрозділи російських повітряно-десантних військ. Це можна пов'язати з тим, що командувач угруповання "Дніпро" генерал Теплінський - це командувач їхніх повітряно-десантних військ, намагається біля себе тримати саме представників свого виду", - пояснив речник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль