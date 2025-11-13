Россия проводит ротацию и пополнение подразделений на юге Украины, - Силы обороны
На некоторых участках линии соприкосновения российские войска проводят ротацию, перегруппировку и пополнение вследствие потерь.
Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Количество войск на юге остается неизменным, а новые подразделения прибывают через учебные центры на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожья и Херсонщины.
"У нас пока количество российских войск остается неизменным, и противник на некоторых участках линии боевого столкновения проводит ротацию подразделений, перегруппировку, а также пополнение потерь. Речь идет о тех подразделениях, которые были задействованы в штурмовых действиях", - отметил Волошин.
Учебные центры РФ на ВОТ
По его словам, пополнение происходит не через военкоматы РФ, а через учебные центры на временно оккупированных территориях.
"Именно сюда их сейчас перебрасывают. Преимущественно это подразделения российских воздушно-десантных войск. Это можно связать с тем, что командующий группировкой "Днепр" генерал Теплинский - это командующий их воздушно-десантными войсками, пытается держать у себя именно представителей своего вида", - пояснил спикер.
