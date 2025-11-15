Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 157 400 человек (+1 000 за сутки), 11 350 танков, 34 443 артсистемы, 23 588 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 157 400 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 15.11.25 ориентировочно:
- личного состава – около 1 157 400 (+1 000) человек / persons
- танков – 11 350 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 23 588 (+19) ед.
- артиллерийских систем – 34 443 (+20) ед.
- РСЗО – 1 541 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 244 (+2) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 877 (+490) ед.
- крылатые ракеты – 3 940 (+14) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 396 (+90) ед.
- специальная техника – 3 998 (+2) ед.
Оккупанты в Купянске
Ранее начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что в Купянске Харьковской области остается менее полусотни российских военных, которые оказались отрезанными друг от друга и от основных сил.

Один із провідних західних військових аналітиків, Майкл Коффман з Фонду Карнегі, опублікував у мережі Х детальний огляд ситуації на фронті після своєї чергової поїздки в Україну:
Головною проблемою ЗСУ залишається нестача військових, при тому, що «мобілізації заважає корупція».
Самовільно залишаючі службу військові виснажують українську бойову силу більше, ніж бойові втрати, - і ситуація стає все гіршою.
Недостаток резервів означає, що ЗСУ доводиться постійно латати дірки. Оскільки українці атакують у Покровську, їм бракує військ для стабілізації в інших місцях, наприклад, у Запорізькій області.
Саме там можна очікувати нових здобутків РФ.
Ситуація незабаром почне погіршуватися, але потім може покращитися або стабілізуватися.
За умови постійної підтримки та продовження тиску на Росію Україна протягом зими здатна стабілізувати більшість фронту та створити умови для продовження боїв у 2026 році.