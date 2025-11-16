52 вражеские атаки отбиты на Покровском направлении, противник давит на юге, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 15 ноября 2025 года, на фронте зафиксировано 176 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 122 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4251 обстрел, в том числе 131 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6153 дронов-камикадзе.

Авиаудары подверглись, в частности, районы населенных пунктов Покровское, Братское Днепропетровской области; Зализнычное, Приморское, Малокатериновка, Косовцево, Терноватое, Гуляйполе Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

Читайте также: Оккупанты пытаются продвинуться на северо-восток от Гуляйполя, чтобы отрезать город от логистических путей, - Силы обороны Юга

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, семь пунктов управления, 11 артиллерийских средств, два склада боеприпасов, радиолокационную станцию и один другой важный объект российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 860 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, три боевые бронированные машины, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 409 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 68 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил 11 управляемых авиационных бомб и осуществил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Читайте также: Силы обороны проводят активные действия на Очеретином направлении: за неделю обезврежено 755 оккупантов, - Генштаб

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Богуславки, Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполевка, Дерилово, Колодязи и в сторону населенных пунктов Дружелюбровка, Дробышево и Боровая.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг осуществил 12 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах Миньковки и Предтечино.

На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак вблизи Плещиевки, Константиновки, Русина Яра и в сторону Софиевки и Берестка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Дорожное, Родинское, Новоэкономичное, Мирноград, Покровск, Ровно, Новопавловка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное", - говорится в сообщении.

Читайте также: Поражен Рязанский НПЗ, радиолокационная станция "Небо-У", военный эшелон в Токмаке и скопление оккупантов возле Волчанска, - Генштаб

Обстановка на юге

Также Генштаб информирует, что на Александровском направлении Силы обороны отразили 20 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Сосновка, Привольное, Вороное, Вербовое, Вишневое, Красногорское и Зеленый Гай.

На Гуляйпольском направлении враг 12 раз атаковал позиции Сил обороны в направлениях Варваровки и Затишья.

На Ореховском направлении агрессор провел пять атак вблизи Степногорска, Плавней и Степового.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезных наступательных действия в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

Читайте: Ситуация в Покровске сложная, но никто не толкает солдат на смерть ради руин, - Зеленский