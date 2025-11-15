РУС
Поражены Рязанский НПЗ, радиолокационная станция "Небо-У", военный эшелон в Токмаке и скопление оккупантов возле Волчанска, - Генштаб

Поражен Рязанский НПЗ

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Продукция этого НПЗ: бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Предприятие производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, который используется и воздушно-космическими силами российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Зафиксированы многочисленные взрывы и значительный пожар на территории объекта.

Удар по радиолокационной станции "Небо-У"

Также, по данным Генштаба, поражена радиолокационная станция "Небо-У" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, военный эшелон в районе Токмака ВОТ Запорожской области и скопление личного состава противника вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковской области.
Результаты поражений уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что дроны атаковали Рязань, фиксируется пожар в районе НПЗ.

