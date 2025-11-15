Поражены Рязанский НПЗ, радиолокационная станция "Небо-У", военный эшелон в Токмаке и скопление оккупантов возле Волчанска, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Продукция этого НПЗ: бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Предприятие производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, который используется и воздушно-космическими силами российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Зафиксированы многочисленные взрывы и значительный пожар на территории объекта.
Удар по радиолокационной станции "Небо-У"
Также, по данным Генштаба, поражена радиолокационная станция "Небо-У" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, военный эшелон в районе Токмака ВОТ Запорожской области и скопление личного состава противника вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковской области.
Результаты поражений уточняются.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что дроны атаковали Рязань, фиксируется пожар в районе НПЗ.
Руйнування залізничного мосту можливе двома шляхами: точне влучання **********, з БЧ, у півтони вагою, або закладення вибухівки безпосередньо у ключові вузли мосту, диверсійною групою... Високоточних ********** подібного калібру, у нас не так багато - тому пріоритет у їх застосуванні надається більш важливим цілям. Посилать диверсійну групу - це гарантоване вбивство. Міст охороняється - тому після першого ж пострілу підніметься тривога і у повітря підніметься авіація з тепловізорами... І диверсійну групу переб"ють...