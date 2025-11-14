Саратовський НПЗ "Роснєфті" зупинив роботу після ударів українських дронів, – Reuters

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" припинив переробку нафти через пошкодження, завдані атакою українських дронів 11 листопада.

Ймовірно, роботу підприємства не вдасться відновити до кінця місяця, повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За інформацією співрозмовників агентства, внаслідок ударів може бути пошкоджена єдина установка перегонки сирої нафти АВТ-6 на цьому нафтопереробному заводі. Її номінальна потужність становить близько 20 тисяч тонн нафти на добу (147 тис. барелів).

У 2024 році Саратовський нафтопереробний завод переробив 5,8 мільйона тонн нафти, що становить близько 2,2% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Він виробив 1,9 мільйона тонн дизельного палива, 1,2 мільйона тонн бензину та 1 мільйон тонн мазуту.

Як повідомлялося, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ, на підприємстві зафіксовано серію вибухів та масштабну пожежу.

Це не перший удар по цьому російському НПЗ за останній час. Сили оборони атакували підприємство дронами у жовтні та у вересні цього року.

14.11.2025 19:29 Відповісти
14.11.2025 21:00: Дуже Добре ! Хай палає оркостан та танцюють лебеді !
14.11.2025 21:00 Відповісти
14.11.2025 21:10
14.11.2025 21:10: Відпочивайте кацапи - робота не вовк.
15.11.2025 00:10
15.11.2025 00:13
15.11.2025 05:12: Дрони зупиняють НПЗ всього на декілька днів. Необхідні ракети
15.11.2025 05:12
15.11.2025 15:58: Зашліть їм міндічей, ой зелену команду вправних менеджерів, - їх економіці буде пи.
А ще, це значно зменшить навантаження на бюджет України.
15.11.2025 15:58
16.11.2025 02:23

