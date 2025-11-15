Уражено Рязанський НПЗ, радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон у Токмаку та скупчення окупантів біля Вовчанська, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Продукція цього НПЗ: бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту.

Удар по радіолокаційній станції "Небо-У"

Також, за даними Генштабу, уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон в районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини.

Результати уражень уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що дрони атакували Рязань, фіксується пожежа у районі НПЗ.