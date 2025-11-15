Уражено Рязанський НПЗ, радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон у Токмаку та скупчення окупантів біля Вовчанська, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Продукція цього НПЗ: бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту.
Удар по радіолокаційній станції "Небо-У"
Також, за даними Генштабу, уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон в районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини.
Результати уражень уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що дрони атакували Рязань, фіксується пожежа у районі НПЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Руйнування залізничного мосту можливе двома шляхами: точне влучання **********, з БЧ, у півтони вагою, або закладення вибухівки безпосередньо у ключові вузли мосту, диверсійною групою... Високоточних ********** подібного калібру, у нас не так багато - тому пріоритет у їх застосуванні надається більш важливим цілям. Посилать диверсійну групу - це гарантоване вбивство. Міст охороняється - тому після першого ж пострілу підніметься тривога і у повітря підніметься авіація з тепловізорами... І диверсійну групу переб"ють...
Вночі там епічно і довго горіло з ревінням. Жаль, що не вдень.
Припинення коментування наслідків ударів кацапами говорить про дві речі:
1. Кацапи стали визнавать нас противником, рівним собі...
2. ФСБ стало реально переслідувать своїх "обивателів", за "болтовню в соцсетях"...
До речі, ти помітив цікаву деталь - вони своїх людей називають , часто, не "громадянами", а "обивателями... Не задумувався ти - ЧОМУ?
Пояснюю сввій погляд:
"Громадянин" - це активний член суспільства, який впливає на його розвиток та часто вирішує його долю...
"Обиватель" - аморфна істота, що просто живе в суспільстві, мовчки "сопе в три дірки", і ніяким чином не впливає на суспільство, яке його оточує...
житель, громадянин, мешканець. Слово може означати звичайну людину з обмеженими суспільними поглядами та дрібними інтересами, а також використовувалося як застарілий термін для позначення шляхтича чи члена певного суспільства з правами та обов'язками.
Тобто , саме те, про що я сказав...