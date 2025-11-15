Уражено Рязанський НПЗ, радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон у Токмаку та скупчення окупантів біля Вовчанська, - Генштаб

Уражено Рязанський НПЗ

Підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Продукція цього НПЗ: бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту.

Удар по радіолокаційній станції "Небо-У"

Також, за даними Генштабу, уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон в районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини.
Результати уражень уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що дрони атакували Рязань, фіксується пожежа у районі НПЗ.

Топ коментарі
темп пристойний - у цьому місяці це вже сьомий удар по НПЗ.
15.11.2025 15:29
15.11.2025 15:29 Відповісти
Бити по самому полотну нема сенсу, його відновлять за пару днів. А от бити по товарняками, то правильно
15.11.2025 15:47
15.11.2025 15:47 Відповісти
То знищувати на стадії начальній , коли будували орки залізницю мішали договорняки???? Якщо є мости залізничні на цій ділянці. то чому вони не знищені до цього часу???????
15.11.2025 15:36
15.11.2025 15:36 Відповісти
А бити по товарняках на мостах - ще правильніше.
15.11.2025 21:00 Відповісти
А "ЩО" ти можеш зруйнувать на "початковій стадії будівництва"? Земляно-гравійний насип? Чим? І як? І яким буде "ступінь ефективності"? І якими будуть трудозатрати?
Руйнування залізничного мосту можливе двома шляхами: точне влучання **********, з БЧ, у півтони вагою, або закладення вибухівки безпосередньо у ключові вузли мосту, диверсійною групою... Високоточних ********** подібного калібру, у нас не так багато - тому пріоритет у їх застосуванні надається більш важливим цілям. Посилать диверсійну групу - це гарантоване вбивство. Міст охороняється - тому після першого ж пострілу підніметься тривога і у повітря підніметься авіація з тепловізорами... І диверсійну групу переб"ють...
15.11.2025 16:06 Відповісти
у мене написано про залізничні мости, якшо такі є на цій залізниці... Дякую
15.11.2025 15:50 Відповісти
було завдано удару по воронезькому Конструкторському бюро Хімавтоматики (51°35'03.9"N 39°10'14.1"E), яке виробляє двигуни для "іскандерів".
Вночі там епічно і довго горіло з ревінням. Жаль, що не вдень.
15.11.2025 16:20 Відповісти
Технічна документація і випробувальні стенди - теж непогано...
15.11.2025 17:04 Відповісти
ну, не знаю щодо технічної документації, але ревіло там з такою загравою, начебто там працювала перша ступінь "Востока" чи "Союза".
15.11.2025 18:06 Відповісти
Є сподівання, що на стенді стояв двигун "Іскаддера"... Можливо, і не один...
15.11.2025 18:14 Відповісти
щось мені останнім часом здається, що прилітають не тільки дрони, а ще щось із значно більшою кінетикою.
15.11.2025 18:40 Відповісти
Мене, найбільше, цікавить РЕЗУЛЬТАТ... А від чого саме горить і вибухає - не так важливо. Загорілось і вибухнуло від "Фламінго" чи "Нептуна" - добре... Загорілось і вибухнуло від простого сірника - ще краще ... Ми зберегли дорогі ракети...
15.11.2025 18:49 Відповісти
з веріфікацією результатів та наслідків ударів зараз дуже складно стало. Кацапи зараз відкрито у мережі наслідки не коментують, а та інформація та подробиці, які отримують наші спецслужби, вони не оприлюднюють, щоб не спалити свої джерела.
15.11.2025 19:11 Відповісти
Дії наших "спеців" - вітаю... Плакат "Болтун - находка для шпиона!", створений не "просто так"...
Припинення коментування наслідків ударів кацапами говорить про дві речі:
1. Кацапи стали визнавать нас противником, рівним собі...
2. ФСБ стало реально переслідувать своїх "обивателів", за "болтовню в соцсетях"...
До речі, ти помітив цікаву деталь - вони своїх людей називають , часто, не "громадянами", а "обивателями... Не задумувався ти - ЧОМУ?
Пояснюю сввій погляд:
"Громадянин" - це активний член суспільства, який впливає на його розвиток та часто вирішує його долю...
"Обиватель" - аморфна істота, що просто живе в суспільстві, мовчки "сопе в три дірки", і ніяким чином не впливає на суспільство, яке його оточує...
15.11.2025 20:03 Відповісти
я звісно ні разу не філолог, але думаю, що в українській мові не було слова "обиватель". Ментально українці себе так не ідентифікували, бо це протирічило їх внутрішньому світосприйняттю і постійному прагненню до свобод у різному їх вигляді. А прийшло це слово в українську як російська калька мабуть десь на початку минулого сторіччя, разом із совєцькою владою.
15.11.2025 20:42 Відповісти
"Обиватель" перекладається на українську як
житель, громадянин, мешканець. Слово може означати звичайну людину з обмеженими суспільними поглядами та дрібними інтересами, а також використовувалося як застарілий термін для позначення шляхтича чи члена певного суспільства з правами та обов'язками.
Тобто , саме те, про що я сказав...
15.11.2025 20:55 Відповісти
як перекадається і що означає, я і так розумію. Я про те, що саме це слово було прямо запозичене з росіської мови, причому історично не так давно.
15.11.2025 20:59 Відповісти
Ну так я ж привів слово у "лапках" - тобто, без перекладу...
15.11.2025 21:05 Відповісти
у вісімнадцятому-дев'ятнадцятому сторіччях на теріторії України розрізняли різні верстви населення - шляхту, козацтво і посполитих (тобто селян і міщан). А коли вплив і тиск російської імперії, а потім і більшовицької влади став ще більшим, то тоді всіх підрівняли під одну гребінку, і всі стали "абиватєлями", як і вся мурома, мєря та інша їхня чухлома на просторах Васюганських боліт. Тому слово "обиватєль" має росіський присмак.
15.11.2025 21:20 Відповісти
 
 