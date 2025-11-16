Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 158 260 человек (+860 за сутки), 11 353 танка, 34 469 артсистем, 23 591 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 158 260 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 158 260 (+860) человек
- танков - 11 353 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 23 591 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 34 469 (+26) ед.
- РСЗО - 1 543 (+2) ед.
- средства ПВО - 1 244 (+0) ед.
- самолетов - 428 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 81 286 (+409) ед.
- крылатые ракеты - 3 940 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 67 464 (+68) ед.
- специальная техника - 4 000 (+2) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Власть" так называемой «ДНР» анонсировала реконструкцию донецкого дворца молодежи «Юность». Концертному залу планируют присвоить имя российского певца Иосифа Кобзона, который умер в августе 2018 года. Об этом сообщил «министр образования и науки «ДНР» Евгений Горохов, передают сайты боевиков. «Мы восстановим наибольший концертный зал. Он будет носить имя Кобзона», - сказал он.
український, радянський і російський естрадний співак (баритон), музичний педагог єврейського походження, ...
місце народження Часів Яр проте Дніпро (Дніпропетровськ) вважав своїм містом, ба навіть так званий гімн забабахав.
І знову нам петровським мізки намагаються парити бо зелені криативніше шоколадних