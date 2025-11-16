РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9403 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 603 7

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 158 260 человек (+860 за сутки), 11 353 танка, 34 469 артсистем, 23 591 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

снаряд попал в лодку с оккупантами

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 158 260 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 158 260 (+860) человек
  • танков - 11 353 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 591 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 34 469 (+26) ед.
  • РСЗО - 1 543 (+2) ед.
  • средства ПВО - 1 244 (+0) ед.
  • самолетов - 428 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 81 286 (+409) ед.
  • крылатые ракеты - 3 940 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 67 464 (+68) ед.
  • специальная техника - 4 000 (+2) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны подразделения "Феникс" уничтожили ДРГ и укрытия оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Читайте: 67-я бригада "Железные соколы" уничтожила 8 оккупантов и 12 мотоциклов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21298) Генштаб ВС (7237) ликвидация (4157) уничтожение (8431)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.11.2025 07:44 Ответить
Залить у звіт ГШ жабу яка на Цензорі була ще вчора - це як згадати про наріка на тлі "мідаса"
показать весь комментарий
16.11.2025 08:41 Ответить
В Києві вже -1°. Хай кацапорилі повідморожують собі все, що вних є - погріються у кабздона.
показать весь комментарий
16.11.2025 07:56 Ответить
Скоро парашникам на концерт Кобзона ближе будет добираться.
"Власть" так называемой «ДНР» анонсировала реконструкцию донецкого дворца молодежи «Юность». Концертному залу планируют присвоить имя российского певца Иосифа Кобзона, который умер в августе 2018 года. Об этом сообщил «министр образования и науки «ДНР» Евгений Горохов, передают сайты боевиков. «Мы восстановим наибольший концертный зал. Он будет носить имя Кобзона», - сказал он.
показать весь комментарий
16.11.2025 08:13 Ответить
...имя российского певца Иосифа Кобзона

український, радянський і російський естрадний співак (баритон), музичний педагог єврейського походження, ...

місце народження Часів Яр проте Дніпро (Дніпропетровськ) вважав своїм містом, ба навіть так званий гімн забабахав.
І знову нам петровським мізки намагаються парити бо зелені криативніше шоколадних
показать весь комментарий
16.11.2025 08:52 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
16.11.2025 08:43 Ответить
Спецтехніка таки доковиляла до ювілею, а як такої "номенклатури" то взагалі мегаподія
показать весь комментарий
16.11.2025 08:55 Ответить
 
 