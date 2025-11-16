Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 158 260 человек (+860 за сутки), 11 353 танка, 34 469 артсистем, 23 591 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 158 260 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 158 260 (+860) человек

танков - 11 353 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 23 591 (+3) ед.

артиллерийских систем - 34 469 (+26) ед.

РСЗО - 1 543 (+2) ед.

средства ПВО - 1 244 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 81 286 (+409) ед.

крылатые ракеты - 3 940 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 67 464 (+68) ед.

специальная техника - 4 000 (+2) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны подразделения "Феникс" уничтожили ДРГ и укрытия оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Читайте: 67-я бригада "Железные соколы" уничтожила 8 оккупантов и 12 мотоциклов. ВИДЕО