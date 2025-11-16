Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 158 260 осіб (+860 за добу), 11 353 танки, 34 469 артсистем, 23 591 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 158 260 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 16.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 158 260 (+860) осіб

танків - 11 353 (+3) од.

бойових броньованих машин - 23 591 (+3) од.

артилерійських систем - 34 469 (+26) од.

РСЗВ - 1 543 (+2) од.

засоби ППО - 1 244 (+0) од.

літаків - 428 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81 286 (+409) од.

крилаті ракети - 3 940 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 67 464 (+68) од.

спеціальна техніка - 4 000 (+2) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони підрозділу "Фенікс" знищили ДРГ та укриття окупантів на Харківщині. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Читайте: 67-ма бригада "Залізні соколи" знищила 8 окупантів та 12 мотоциклів. ВIДЕО