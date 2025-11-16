Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 158 260 осіб (+860 за добу), 11 353 танки, 34 469 артсистем, 23 591 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 158 260 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 16.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 158 260 (+860) осіб
- танків - 11 353 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 23 591 (+3) од.
- артилерійських систем - 34 469 (+26) од.
- РСЗВ - 1 543 (+2) од.
- засоби ППО - 1 244 (+0) од.
- літаків - 428 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81 286 (+409) од.
- крилаті ракети - 3 940 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 67 464 (+68) од.
- спеціальна техніка - 4 000 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Топ коментарі
+11 tarasii smila #448870
показати весь коментар16.11.2025 08:43 Відповісти Посилання
+6 Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар16.11.2025 08:55 Відповісти Посилання
+5 Я ОДЕССИТ
показати весь коментар16.11.2025 09:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
... а тут така картинка що ніби є що пиляти та красти???
Хто ж бреше?
"Власть" так называемой «ДНР» анонсировала реконструкцию донецкого дворца молодежи «Юность». Концертному залу планируют присвоить имя российского певца Иосифа Кобзона, который умер в августе 2018 года. Об этом сообщил «министр образования и науки «ДНР» Евгений Горохов, передают сайты боевиков. «Мы восстановим наибольший концертный зал. Он будет носить имя Кобзона», - сказал он.
український, радянський і російський естрадний співак (баритон), музичний педагог єврейського походження, ...
місце народження Часів Яр проте Дніпро (Дніпропетровськ) вважав своїм містом, ба навіть так званий гімн забабахав.
І знову нам петровським мізки намагаються парити бо зелені криативніше шоколадних
Мар'яна і креатив і тупість в одному флаконі та й ще у квадраті, якщо не в кубі
Питання одне - а хто ж розвалив Юность? Якщо в Донецьку бойових дій не було?
Напервне старость та МММ-щик пушилка...
денис пушилін чи пенис душилін
з пітьми у світло (ммм) - діти лейтенанта... мавроді
і що означає не було - 8 лєт дамбілі бомбас і мальчіка в трусіках
своїми очима бачила, своїми вухами чула ...
Інші скажуть : то неважливо , танки та бронемашини треба бити ...
Але тих - багато - від ******** до часів 2-ї світової .
А от чим замінити понтоноукладчика чи розміновувача - ручною працею
Успіхів
проте - "молиться народ, молиться планета ..." на НР куди бажаніше