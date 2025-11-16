Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 158 260 осіб (+860 за добу), 11 353 танки, 34 469 артсистем, 23 591 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

снаряд влучив у човен із окупантами

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 158 260 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 16.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 158 260 (+860) осіб
  • танків - 11 353 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 23 591 (+3) од.
  • артилерійських систем - 34 469 (+26) од.
  • РСЗВ - 1 543 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 244 (+0) од.
  • літаків - 428 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81 286 (+409) од.
  • крилаті ракети - 3 940 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 67 464 (+68) од.
  • спеціальна техніка - 4 000 (+2) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.11.2025 08:43 Відповісти
Спецтехніка таки доковиляла до ювілею, а як такої "номенклатури" то взагалі мегаподія
16.11.2025 08:55 Відповісти
к НГ ждём 1200000👍
16.11.2025 09:11 Відповісти
16.11.2025 07:44 Відповісти
Залить у звіт ГШ жабу яка на Цензорі була ще вчора - це як згадати про наріка на тлі "мідаса"
16.11.2025 08:41 Відповісти
А касапи по всіх утюгах кажуть що Держава Україна бідна як жебрак з протягнутою рукою без ресурсів і населення, а ще схожа на франкенштейна що живе за рахунок вливання крові іноземних донорів...
... а тут така картинка що ніби є що пиляти та красти???
Хто ж бреше?
16.11.2025 12:00 Відповісти
Що ти перданув ,Ослан?
16.11.2025 12:44 Відповісти
Скоро парашникам на концерт Кобзона ближе будет добираться.
"Власть" так называемой «ДНР» анонсировала реконструкцию донецкого дворца молодежи «Юность». Концертному залу планируют присвоить имя российского певца Иосифа Кобзона, который умер в августе 2018 года. Об этом сообщил «министр образования и науки «ДНР» Евгений Горохов, передают сайты боевиков. «Мы восстановим наибольший концертный зал. Он будет носить имя Кобзона», - сказал он.
16.11.2025 08:13 Відповісти
...имя российского певца Иосифа Кобзона

український, радянський і російський естрадний співак (баритон), музичний педагог єврейського походження, ...

місце народження Часів Яр проте Дніпро (Дніпропетровськ) вважав своїм містом, ба навіть так званий гімн забабахав.
І знову нам петровським мізки намагаються парити бо зелені криативніше шоколадних
16.11.2025 08:52 Відповісти
Як тупі можуть бути креативніше розумних?
16.11.2025 12:46 Відповісти
Питання з зірочкою
Мар'яна і креатив і тупість в одному флаконі та й ще у квадраті, якщо не в кубі
16.11.2025 13:27 Відповісти
Проблему з водою ще не вирішили - а тут така картинка...
Питання одне - а хто ж розвалив Юность? Якщо в Донецьку бойових дій не було?
Напервне старость та МММ-щик пушилка...
16.11.2025 12:02 Відповісти
Правільніше було б (при наймі я так прочитав) - хто розвалив Юзівку
денис пушилін чи пенис душилін
з пітьми у світло (ммм) - діти лейтенанта... мавроді
і що означає не було - 8 лєт дамбілі бомбас і мальчіка в трусіках
своїми очима бачила, своїми вухами чула ...
16.11.2025 13:17 Відповісти
Так , довго та з нетерпінням чекав цього "ювілею"
Інші скажуть : то неважливо , танки та бронемашини треба бити ...
Але тих - багато - від ******** до часів 2-ї світової .
А от чим замінити понтоноукладчика чи розміновувача - ручною працею
Успіхів
16.11.2025 13:07 Відповісти
Взалі десь так, навіть на Різдво, з погляду на сьогодні, можливо 1,2 ляма
проте - "молиться народ, молиться планета ..." на НР куди бажаніше
16.11.2025 10:17 Відповісти
Краще допомагати наблизити цю цифру
16.11.2025 13:01 Відповісти
Дивне діло,Стерненко в Телеграм несамовито волає,що катастрофа,розвал фронту,втрата державності....а згідно даних генштабу,бойові дії затухають.....
16.11.2025 11:53 Відповісти
стрененко волає бо його рейтинги затухають... Хто такий цей стерненко взагалі?
16.11.2025 12:03 Відповісти
прикоритний волонтер ОПи
16.11.2025 12:26 Відповісти
 
 