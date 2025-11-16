52 ворожі атаки відбито на Покровському напрямку, противник тисне на Півдні, - Генштаб. КАРТИ

Загалом упродовж минулої доби, 15 листопада 2025 року, на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Вчора противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 122 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4251 обстріл, зокрема 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6153 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Покровське, Братське Дніпропетровської області; Залізничне, Приморське, Малокатеринівка, Косівцеве, Тернувате, Гуляйполе Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, сім пунктів управління, 11 артилерійських засобів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 860 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 409 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Противник завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема 10 - із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Богуславки, Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Ямполівка, Дерилове, Колодязі та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Дробишеве й Борова.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив 12 атак на позиції наших підрозділів в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення із противником у районах Міньківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки й Берестка.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Соснівка, Привільне, Вороне, Вербове, Вишневе, Красногірське та Зелений Гай.

На Гуляйпільському напрямку ворог 12 разів атакував позиції Сил оборони в напрямках Варварівки та Затишшя.

На Оріхівському напрямку агресор провів п’ять атак поблизу Степногірська, Плавнів та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні наступальні дії в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога в тилу.

