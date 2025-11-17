Дрон "ампутировал" оккупанту ноги по самый зад. ВИДЕО 18+

На Покровском направлении Донецкой области пилот 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра" прямым попаданием ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания оккупанту оторвало ноги.

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