Дрон "ампутировал" оккупанту ноги по самый зад. ВИДЕО 18+
На Покровском направлении Донецкой области пилот 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра" прямым попаданием ликвидировал оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания оккупанту оторвало ноги.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+16 Luk Viktor
показать весь комментарий17.11.2025 10:35 Ответить Ссылка
+12 Boris Kravchenko
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+7 Вячеслав Crane
показать весь комментарий17.11.2025 10:46 Ответить Ссылка
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подяка оператору, одним вбивцею українців стало менше
Таких у ******, уже майже 2.000.000 орка!
По зже яйца улетели тоже ... половина орка .это.. хороший орк.