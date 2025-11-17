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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Дрон "ампутировал" оккупанту ноги по самый зад. ВИДЕО 18+

На Покровском направлении Донецкой области пилот 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра" прямым попаданием ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания оккупанту оторвало ноги.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (22965) Донецкая область (12392) дроны (7271) Покровск (1310) Покровский район (1760) 414 Птахи Мадяра (198)
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Топ комментарии
+16
Був "мальчік в трусіках" - став "без трусіков" і уже точно "не мальчік"...
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17.11.2025 10:35 Ответить
+12
Если выживет, сможет поместиться в детскую коляску. А что? Соску в рот, а жопу в памперсы - и чем не младенец! И на красной площади, на акции "бессмертный полк", не надо нести его портрет, а просто его провезут в детской коляске. Красота и очень патриотично.
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17.11.2025 10:39 Ответить
+7
засранець вірив, що не помре, ані гранату, ані останню кулю для себе не припас, на випадок якщо відірве йому півтулуба
подяка оператору, одним вбивцею українців стало менше
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17.11.2025 10:46 Ответить
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Був "мальчік в трусіках" - став "без трусіков" і уже точно "не мальчік"...
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17.11.2025 10:35 Ответить
Чипідріс ************?? А трусікі, просрав?
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17.11.2025 10:58 Ответить
Если выживет, сможет поместиться в детскую коляску. А что? Соску в рот, а жопу в памперсы - и чем не младенец! И на красной площади, на акции "бессмертный полк", не надо нести его портрет, а просто его провезут в детской коляске. Красота и очень патриотично.
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17.11.2025 10:39 Ответить
ну чом він вижив,цей русскій чудо-богатирь?
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17.11.2025 11:09 Ответить
Не виживе. Кров'ю за декілька хвилин стече.
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17.11.2025 13:02 Ответить
Так жопи ж теж немає. Кишку виведуть поки якась собака не з'їсть
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17.11.2025 20:24 Ответить
засранець вірив, що не помре, ані гранату, ані останню кулю для себе не припас, на випадок якщо відірве йому півтулуба
подяка оператору, одним вбивцею українців стало менше
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17.11.2025 10:46 Ответить
Декацапізація теренів України, перед польовими роботами в Україні!!
Таких у ******, уже майже 2.000.000 орка!
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17.11.2025 10:56 Ответить
Тепер це воно,iстота без статI.
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17.11.2025 10:48 Ответить
яка нестіка психіка може бути - такі відео дивляться навіть немовлята та отримують задоволення від побаченного, що кацап перетворився на пів кацапа. Це навіть коперфільд не зміг зробити
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17.11.2025 10:50 Ответить
сумнівна перемога. був 1 кацап, а стало 2. ноги ще десь бігають.
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17.11.2025 10:53 Ответить
На Берлін!!?? за Немкамі ?!?? Меркель з Шредером, мабуть, уже чекали на це ****** з московії ???
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17.11.2025 10:54 Ответить
Кацапи в таких випадках грайливо кажуть: по самоє нє балуй...
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17.11.2025 11:08 Ответить
Але зад як центр прийняття рішень залишився неушкоджений, тільки підгорів.
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17.11.2025 12:20 Ответить
Відправити б ті ноги *****! Він же там розповідав , про «ногу рускава солдата»!..
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17.11.2025 12:29 Ответить
не ходовая часть
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17.11.2025 13:01 Ответить
художнік Літров-Водкін: "мальчік вне трусіков"
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17.11.2025 13:02 Ответить
Ноги оторваны не только по самый зад, но и по самый перед, причём вместе с ним.
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17.11.2025 14:27 Ответить
Хотел написать . Повезло орку мечта любой орчихи .. а у моего кутась. До земли . Во...
По зже яйца улетели тоже ... половина орка .это.. хороший орк.
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17.11.2025 22:56 Ответить
Красиво ходулі в правий бік полетіли
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18.11.2025 12:29 Ответить
Півкацапа)))
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19.11.2025 08:18 Ответить
 
 