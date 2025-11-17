Окупант тікав на мотоциклі від українського дрона, але не встиг - бойова робота "Ivan Franko Group". ВIДЕО

Українські дронарі групи "Ivan Franko Group" продовжують знищувати російську техніку разом з особовим складом в найгарячіших точках фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники влучно атакували своїми FPV-дронами автівки та мотоцикли окупантів просто під час руху.

Зокрема, знищено:

4 автівки

3 мотоцикли

8 окупантів

На оприлюднених кадрах видно, як російські військові після ураження свого поплічника підходять до його тіла та штовхають ногою - у такий спосіб перевіряють, чи він живий.

На іншому відео - ті самі окупанти вже тікають від українського безпілотника, який мчить ліквідувати чергову партію загарбників.

Раніше повідомлялося, що бійці групи "Ivan Franko Group" уразили ворожу техніку в районі Єлизаветівки на Добропільському напрямку.

