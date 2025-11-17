Окупант тікав на мотоциклі від українського дрона, але не встиг - бойова робота "Ivan Franko Group". ВIДЕО

Українські дронарі групи "Ivan Franko Group" продовжують знищувати російську техніку разом з особовим складом в найгарячіших точках фронту. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники влучно атакували своїми FPV-дронами автівки та мотоцикли окупантів просто під час руху.

Зокрема, знищено:

  • 4 автівки
  • 3 мотоцикли
  • 8 окупантів

На оприлюднених кадрах видно, як російські військові після ураження свого поплічника підходять до його тіла та штовхають ногою - у такий спосіб перевіряють, чи він живий.

На іншому відео - ті самі окупанти вже тікають від українського безпілотника, який мчить ліквідувати чергову партію загарбників.

Раніше повідомлялося, що бійці групи "Ivan Franko Group" уразили ворожу техніку в районі Єлизаветівки на Добропільському напрямку.

На шо вони розраховують??? Ну от знаючи, що над ними постійно висять у повітрі дрони, як вони можуть вижити???
17.11.2025 18:35 Відповісти
коли їх мобілізовують, то зразу ж вилучають не тільки модуль який відповідає за розрахунки, але і той, який відповідає за елементарну аріфметику. Ну, шоб вони не лякались кількості своїх трупів, які вони бачать по дорозі до позиціїкобзона.
17.11.2025 19:55 Відповісти
К кабзону опозданий не бывает, успел козломордый.
17.11.2025 20:33 Відповісти
Сепультура чи Солффлай..Еслишо Кавалера за рашу..Ліпше вже Деррі Грін...відразу видно що не мощкаль..
17.11.2025 22:40 Відповісти
 
 