Окупант тікав на мотоциклі від українського дрона, але не встиг - бойова робота "Ivan Franko Group". ВIДЕО
Українські дронарі групи "Ivan Franko Group" продовжують знищувати російську техніку разом з особовим складом в найгарячіших точках фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники влучно атакували своїми FPV-дронами автівки та мотоцикли окупантів просто під час руху.
Зокрема, знищено:
- 4 автівки
- 3 мотоцикли
- 8 окупантів
На оприлюднених кадрах видно, як російські військові після ураження свого поплічника підходять до його тіла та штовхають ногою - у такий спосіб перевіряють, чи він живий.
На іншому відео - ті самі окупанти вже тікають від українського безпілотника, який мчить ліквідувати чергову партію загарбників.
Раніше повідомлялося, що бійці групи "Ivan Franko Group" уразили ворожу техніку в районі Єлизаветівки на Добропільському напрямку.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
