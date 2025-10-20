1 593 5
Уничтожено 8 автомобилей, 27 мотоединиц и 318 захватчиков: удар дронов 54-й ОМБр. ВИДЕО 18+
Батальон Incognito Group 54-й отдельной механизированной бригады продолжает наносить врагу серьезные потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы уничтожили восемь автомобилей, 27 единиц мототехники, три средства радиоэлектронной борьбы, три пушки, семь вражеских БПЛА.
Также ликвидировано 318 оккупантов, еще 86 - ранены.
Кроме того, был поражен один наземный роботизированный комплекс.
Видео боевой работы бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Александр Чуднивец
Иван Сулима
Серый Вовк
Семен горбунков
Ирина Александра
