1 593 5

Уничтожено 8 автомобилей, 27 мотоединиц и 318 захватчиков: удар дронов 54-й ОМБр. ВИДЕО 18+

Батальон Incognito Group 54-й отдельной механизированной бригады продолжает наносить врагу серьезные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы уничтожили восемь автомобилей, 27 единиц мототехники, три средства радиоэлектронной борьбы, три пушки, семь вражеских БПЛА.

Также ликвидировано 318 оккупантов, еще 86 - ранены.

Кроме того, был поражен один наземный роботизированный комплекс.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Видео боевой работы бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

армия РФ (20962) беспилотник (4440) уничтожение (8203) 54 отдельная мехбригада (192)
Всім виконавцям респектище-знищуйте рашистських вбивць ще ще та ще...
20.10.2025 20:34 Ответить
Щоб спалось добре
20.10.2025 20:39 Ответить
Любо-дорого смотреть отличная работа! Слава ЗСУ!
20.10.2025 20:40 Ответить
Інкогніто круті!
20.10.2025 21:19 Ответить
оце гарно хлопці рвуть пі..рів на шмаття.. дякую
20.10.2025 21:37 Ответить
 
 