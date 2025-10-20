"Без штанов и с оторванными ногами": дрон 414-й бригады разорвал захватчика. ВИДЕО 18+

Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили оккупанта на Покровском направлении, что в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон попал в захватчика со спины, в результате чего ему оторвало обе ноги.

На обнародованных кадрах видно, как российский военный пытается ползти по земле без штанов и ног, истекая кровью.

В результате боевой работы оккупант был ликвидирован.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

