"Без штанов и с оторванными ногами": дрон 414-й бригады разорвал захватчика. ВИДЕО 18+
Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили оккупанта на Покровском направлении, что в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон попал в захватчика со спины, в результате чего ему оторвало обе ноги.
На обнародованных кадрах видно, как российский военный пытается ползти по земле без штанов и ног, истекая кровью.
В результате боевой работы оккупант был ликвидирован.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
