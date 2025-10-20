РУС
"Без штанов и с оторванными ногами": дрон 414-й бригады разорвал захватчика. ВИДЕО 18+

Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили оккупанта на Покровском направлении, что в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон попал в захватчика со спины, в результате чего ему оторвало обе ноги.

На обнародованных кадрах видно, как российский военный пытается ползти по земле без штанов и ног, истекая кровью.

В результате боевой работы оккупант был ликвидирован.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

армия РФ (20962) уничтожение (8203) Донецкая область (11033) дроны (5147) Покровск (820) Покровский район (1098) 414 Птахи Мадяра (76)
Топ комментарии
+5
Оце гарна угода коли z-фашистам б'ють прямо в центр приняття рішень. І московського людоїда є ще декілька хвилин осмислити за що воно здохло
показать весь комментарий
20.10.2025 19:35 Ответить
+4
Щось з ним не так,,, якийсь блєть незадоволений )
показать весь комментарий
20.10.2025 19:29 Ответить
+4
На кой ему ноги если нет штанов? Нонсенс...
показать весь комментарий
20.10.2025 19:39 Ответить
Добре, що екологія від ********* не постраждала!!
Землі їй все одно, апатити чи ******!!
показать весь комментарий
20.10.2025 19:27 Ответить
Щось з ним не так,,, якийсь блєть незадоволений )
показать весь комментарий
20.10.2025 19:29 Ответить
Да какое там удовлетворение?Тут почти новые казенные штаны порвали,а Вы про настоение...
Понимать надо.
показать весь комментарий
20.10.2025 19:39 Ответить
Оце гарна угода коли z-фашистам б'ють прямо в центр приняття рішень. І московського людоїда є ще декілька хвилин осмислити за що воно здохло
показать весь комментарий
20.10.2025 19:35 Ответить
Цікаво-за скільки це стерво при таких пораненнях витече?Х@йлу встигне помолитися?
показать весь комментарий
20.10.2025 19:44 Ответить
На кой ему ноги если нет штанов? Нонсенс...
показать весь комментарий
20.10.2025 19:39 Ответить
Та да..Штаны надо носить.А то как то нескрепно выходит.
показать весь комментарий
20.10.2025 19:50 Ответить
«А поставь его, хай походить»
показать весь комментарий
20.10.2025 19:41 Ответить
...йдуть тварюки сюди вирішити фінансові питання свої ....йдуть вбивати невинних людей, ось і бумеранг вертається цим недолюдям, їх і тваринами назвати нельзя, бо тварини краще за них...кожен отримає по своїм справам...
показать весь комментарий
20.10.2025 19:42 Ответить
Навіщо штани, якщо ніг немає? Все логічно
показать весь комментарий
20.10.2025 19:44 Ответить
Такого оргазму кацап навіть під чеченами не мав.
показать весь комментарий
20.10.2025 19:44 Ответить
Красиво сдох за кооператив Озеро!
показать весь комментарий
20.10.2025 19:56 Ответить
Гаспадін прісядєнт Путєн, прастітє что к вам абращаюся - памагітє! Калєн нєт, встать нє магу.
показать весь комментарий
20.10.2025 20:05 Ответить
 
 