"Без штанів та з відірваними ногами": дрон 414-ї бригади розірвав загарбника. ВIДЕО 18+

Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили окупанта на Покровському напрямку, що на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон влучив у загарбника зі спини, внаслідок чого йому відірвало обидві ноги.

На оприлюднених кадрах видно, як російський військовий намагається повзти по землі без штанів та ніг, стікаючи кров’ю.

У результаті бойової роботи окупант був ліквідований.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

