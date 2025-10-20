3 223 23
"Без штанів та з відірваними ногами": дрон 414-ї бригади розірвав загарбника. ВIДЕО 18+
Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили окупанта на Покровському напрямку, що на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон влучив у загарбника зі спини, внаслідок чого йому відірвало обидві ноги.
На оприлюднених кадрах видно, як російський військовий намагається повзти по землі без штанів та ніг, стікаючи кров’ю.
У результаті бойової роботи окупант був ліквідований.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
