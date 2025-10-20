УКР
3 223 23

"Без штанів та з відірваними ногами": дрон 414-ї бригади розірвав загарбника. ВIДЕО 18+

Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили окупанта на Покровському напрямку, що на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон влучив у загарбника зі спини, внаслідок чого йому відірвало обидві ноги.

На оприлюднених кадрах видно, як російський військовий намагається повзти по землі без штанів та ніг, стікаючи кров’ю.

У результаті бойової роботи окупант був ліквідований. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Десятки тіл окупантів гниють на Добропільському напрямку: ніхто не шукає і не рахує. ВIДЕО

армія рф (19123) знищення (8527) Донецька область (9863) дрони (6094) Покровськ (858) Покровський район (1116) 414 Птахи Мадяра (76)
+13
Оце гарна угода коли z-фашистам б'ють прямо в центр приняття рішень. І московського людоїда є ще декілька хвилин осмислити за що воно здохло
показати весь коментар
20.10.2025 19:35 Відповісти
+12
+10
Добре, що екологія від ********* не постраждала!!
Землі їй все одно, апатити чи ******!!
показати весь коментар
20.10.2025 19:27 Відповісти
Щось з ним не так,,, якийсь блєть незадоволений )
показати весь коментар
20.10.2025 19:29 Відповісти
Да какое там удовлетворение?Тут почти новые казенные штаны порвали,а Вы про настоение...
Понимать надо.
показати весь коментар
20.10.2025 19:39 Відповісти
Оце гарна угода коли z-фашистам б'ють прямо в центр приняття рішень. І московського людоїда є ще декілька хвилин осмислити за що воно здохло
показати весь коментар
20.10.2025 19:35 Відповісти
Цікаво-за скільки це стерво при таких пораненнях витече?Х@йлу встигне помолитися?
показати весь коментар
20.10.2025 19:44 Відповісти
На кой ему ноги если нет штанов? Нонсенс...
показати весь коментар
20.10.2025 19:39 Відповісти
Та да..Штаны надо носить.А то как то нескрепно выходит.
показати весь коментар
20.10.2025 19:50 Відповісти
«А поставь его, хай походить»
показати весь коментар
20.10.2025 19:41 Відповісти
...йдуть тварюки сюди вирішити фінансові питання свої ....йдуть вбивати невинних людей, ось і бумеранг вертається цим недолюдям, їх і тваринами назвати нельзя, бо тварини краще за них...кожен отримає по своїм справам...
показати весь коментар
20.10.2025 19:42 Відповісти
Навіщо штани, якщо ніг немає? Все логічно
показати весь коментар
20.10.2025 19:44 Відповісти
Такого оргазму кацап навіть під чеченами не мав.
показати весь коментар
20.10.2025 19:44 Відповісти
Красиво сдох за кооператив Озеро!
показати весь коментар
20.10.2025 19:56 Відповісти
Гаспадін прісядєнт Путєн, прастітє что к вам абращаюся - памагітє! Калєн нєт, встать нє магу.
показати весь коментар
20.10.2025 20:05 Відповісти
та йому канєшно хотілось, щоб кадир овці штани зняли, та вдули в дупу
показати весь коментар
20.10.2025 20:28 Відповісти
Та хоть усвiдомив, що й гогошар лишився. Ось вiн, момент iстини.
показати весь коментар
20.10.2025 20:39 Відповісти
Бесплатный массаж простаты.
показати весь коментар
20.10.2025 20:41 Відповісти
..зекономив..))- й на м1шку, й на трун1..))
показати весь коментар
20.10.2025 20:42 Відповісти
Мiшок з труною, по стандарту, пiдуть цапорилому на вирiст.
показати весь коментар
20.10.2025 20:45 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 20:45 Відповісти
Затe йух до самої землі 🤣
показати весь коментар
20.10.2025 21:01 Відповісти
В яйца хде?Разом зі штаньми улетіли кудись.
показати весь коментар
20.10.2025 21:11 Відповісти
такі відео треба якось транслювати в кацапляндії, може біомаса почне замислюватись.
показати весь коментар
20.10.2025 21:16 Відповісти
 
 