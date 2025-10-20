Знищено 8 авто, 27 мотоодиниць і 318 загарбників: удар дронів 54-ї ОМБр. ВIДЕО 18+

Батальйон Incognito Group 54-ї окремої механізованої бригади продовжує завдавати ворогу серйозних втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці знищили:

вісім автомобілів,

27 одиниць мототехніки,

три засоби радіоелектронної боротьби,

три гармати,

сім ворожих БпЛА.

Також ліквідовано 318 окупантів, ще 86 - поранено.

Крім того, було уражено один наземний роботизований комплекс.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

