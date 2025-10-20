УКР
3 587 7

Знищено 8 авто, 27 мотоодиниць і 318 загарбників: удар дронів 54-ї ОМБр. ВIДЕО 18+

Батальйон Incognito Group 54-ї окремої механізованої бригади продовжує завдавати ворогу серйозних втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці знищили:

Також ліквідовано 318 окупантів, ще 86 - поранено.

Крім того, було уражено один наземний роботизований комплекс.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також: "Без штанів та з відірваними ногами": дрон 414-ї бригади розірвав загарбника. ВIДЕО 18+

армія рф (19143) безпілотник (5074) знищення (8540) 54 окрема бригада (189)
Всім виконавцям респектище-знищуйте рашистських вбивць ще ще та ще...
20.10.2025 20:34 Відповісти
Щоб спалось добре
20.10.2025 20:39 Відповісти
Хоч би де Юлька що-небудь сказала на пiдтримку ЗСУ, я вже не кажу про задонатить... От чого вана мовчить , не пiдкажете?
21.10.2025 10:14 Відповісти
Любо-дорого смотреть отличная работа! Слава ЗСУ!
20.10.2025 20:40 Відповісти
Інкогніто круті!
20.10.2025 21:19 Відповісти
оце гарно хлопці рвуть пі..рів на шмаття.. дякую
20.10.2025 21:37 Відповісти
Чекаемо 26-го числа... пинi - капец. АМIНЬ !!!
21.10.2025 10:18 Відповісти
 
 