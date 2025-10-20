Знищено 8 авто, 27 мотоодиниць і 318 загарбників: удар дронів 54-ї ОМБр. ВIДЕО 18+
Батальйон Incognito Group 54-ї окремої механізованої бригади продовжує завдавати ворогу серйозних втрат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці знищили:
- вісім автомобілів,
- 27 одиниць мототехніки,
- три засоби радіоелектронної боротьби,
- три гармати,
- сім ворожих БпЛА.
Також ліквідовано 318 окупантів, ще 86 - поранено.
Крім того, було уражено один наземний роботизований комплекс.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
