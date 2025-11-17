Украинский дрон подорвал наземного робота оккупантов вместе с укрытием. ВИДЕО
Бойцы 46-й аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ уничтожили 4 единицы вражеской техники и 7 оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, скоординированными действиями подразделений беспилотных систем было поражено:
- 2 укрытия;
- 1 танк;
- 1 автомобиль;
- 1 мотоцикл.
Также на кадрах операторы дронов уничтожили наземный роботизированный комплекс, который взорвался вместе с укрытием оккупантов.
Видео своей боевой работы бойцы показали в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что бойцы 46-й бригады уничтожили российский танк, который застрял в грязи.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пілоту БпЛА - РЕСПЕКТ!