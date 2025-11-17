Український дрон підірвав наземного робота окупантів разом з укриттям. ВIДЕО
Бійці 46-ї аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ знищили 4 одиниці ворожої техніки та 7 окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, скоординованими діями підрозділів безпілотних систем було уражено:
- 2 укриття;
- 1 танк;
- 1 автівка;
- 1 мотоцикл.
Також на кадрах оператори дронів знищили наземний роботизований комплекс, що підірвався разом із укриттям окупантів.
Відео своєї бойової роботи бійці показали у телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що бійці 46-ї бригади знищили російський танк, який застряг у багнюці.
Пілоту БпЛА - РЕСПЕКТ!