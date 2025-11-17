Український дрон підірвав наземного робота окупантів разом з укриттям. ВIДЕО

Бійці 46-ї аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ знищили 4 одиниці ворожої техніки та 7 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, скоординованими діями підрозділів безпілотних систем було уражено:

2 укриття;

1 танк;

1 автівка;

1 мотоцикл.

Також на кадрах оператори дронів знищили наземний роботизований комплекс, що підірвався разом із укриттям окупантів.

Відео своєї бойової роботи бійці показали у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що бійці 46-ї бригади знищили російський танк, який застряг у багнюці.

