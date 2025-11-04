УКР
9931 відвідувач онлайн
928 4

Знищили російський танк, який застряг у багнюці: дрони 46-ї бригади уразили 6 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Бійці 46 окремої аеромобільної бригади продовжують виконувати бойову роботу у найгарячіших точках. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів знищили ворожий танк, який застряг у багнюці разом з іншою технікою загарбників.

Також уражено наземний роботизований комплекс із встановленим на ньому автоматичним станковим гранатометом. 

Також на кадрах видно, як бійці знищують:

  • 2 укриття

  • 9 окупантів

  • 3 автівки

  • 1 мотоцикл

Раніше повідомлялося, що українські десантники із 46-ї ОАМБр спалили два танки та дві ББМ ворога, що намагалися переправитися через річку.

❗️Зеленський прибув на Покровський напрямок - президент зустрівся з воїнами та відзначив їх державними нагородами.
показати весь коментар
04.11.2025 16:53 Відповісти
пуйло обіцяв теж ,а його нема .......
показати весь коментар
04.11.2025 16:55 Відповісти
підарня застосовує НРК... Гм, це щось новеньке...
показати весь коментар
04.11.2025 16:58 Відповісти
а шо ж воно не змогло саме себе захистити
показати весь коментар
04.11.2025 17:01 Відповісти
 
 