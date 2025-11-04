928 4
Знищили російський танк, який застряг у багнюці: дрони 46-ї бригади уразили 6 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО
Бійці 46 окремої аеромобільної бригади продовжують виконувати бойову роботу у найгарячіших точках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів знищили ворожий танк, який застряг у багнюці разом з іншою технікою загарбників.
Також уражено наземний роботизований комплекс із встановленим на ньому автоматичним станковим гранатометом.
Також на кадрах видно, як бійці знищують:
-
2 укриття
-
9 окупантів
-
3 автівки
-
1 мотоцикл
Раніше повідомлялося, що українські десантники із 46-ї ОАМБр спалили два танки та дві ББМ ворога, що намагалися переправитися через річку.
