Знищили російський танк, який застряг у багнюці: дрони 46-ї бригади уразили 6 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Бійці 46 окремої аеромобільної бригади продовжують виконувати бойову роботу у найгарячіших точках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів знищили ворожий танк, який застряг у багнюці разом з іншою технікою загарбників.

Також уражено наземний роботизований комплекс із встановленим на ньому автоматичним станковим гранатометом.

Також на кадрах видно, як бійці знищують:

2 укриття

9 окупантів

3 автівки

1 мотоцикл

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що українські десантники із 46-ї ОАМБр спалили два танки та дві ББМ ворога, що намагалися переправитися через річку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 1127 одиниць техніки за жовтень: бойова робота полку "Азов". ВIДЕО