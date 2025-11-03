Мінус 1127 одиниць техніки за жовтень: бойова робота полку "Азов". ВIДЕО
Військовослужбовці Нацгвардії стійко утримують ділянки фронту, щодня знищують техніку та ворога, послаблюючи військо РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 1-го корпусу НГУ "Азов" успішно нищить ворога в районі Добропілля.
Бійці відзвітували про результати бойової роботи за жовтень.
Знищено:
▪️ 39 танків
▪️ 108 одиниць бронетехніки
▪️ 429 автівок
▪️ 358 артсистем
▪️ 165 радіолокаційних станцій
▪️ 2 зенітні ракетні комплекси
▪️ 14 мінометів
▪️ 12 систем РЕБ
▪️ 84 склади з боєкомплектом і пальним
У коментарях до відео йдеться:
За кожною знищеною технікою - результат командної роботи наших гвардійців.
Кадри своєї роботи бійці показали у своєму офіційному телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що відбито масовану механізовану атаку окупантів біля Добропілля: ворог втратив 15 одиниць техніки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль