Мінус 1127 одиниць техніки за жовтень: бойова робота полку "Азов". ВIДЕО

Військовослужбовці Нацгвардії стійко утримують ділянки фронту, щодня знищують техніку та ворога, послаблюючи військо РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 1-го корпусу НГУ "Азов" успішно нищить ворога в районі Добропілля.

Бійці відзвітували про результати бойової роботи за жовтень.

Знищено:
▪️ 39 танків
▪️ 108 одиниць бронетехніки
▪️ 429 автівок
▪️ 358 артсистем
▪️ 165 радіолокаційних станцій
▪️ 2 зенітні ракетні комплекси
▪️ 14 мінометів
▪️ 12 систем РЕБ
▪️ 84 склади з боєкомплектом і пальним

У коментарях до відео йдеться: 

За кожною знищеною технікою - результат командної роботи наших гвардійців.

Кадри своєї роботи бійці показали у своєму офіційному телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що відбито масовану механізовану атаку окупантів біля Добропілля: ворог втратив 15 одиниць техніки.

