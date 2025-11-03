Минус 1127 единиц техники за октябрь: боевая работа полка "Азов". ВИДЕО
Военнослужащие Нацгвардии стойко удерживают участки фронта, ежедневно уничтожают технику и врага, ослабляя войска РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" успешно уничтожают врага в районе Доброполья.
Бойцы отчитались о результатах боевой работы за октябрь.
Уничтожено:
▪️ 39 танков
▪️ 108 единиц бронетехники
▪️ 429 автомобилей
▪️ 358 артсистем
▪️ 165 радиолокационных станций
▪️ 2 зенитных ракетных комплекса
▪️ 14 минометов
▪️ 12 систем РЭБ
▪️ 84 склада с боекомплектом и топливом.
В комментариях к видео говорится:
"За каждой уничтоженной техникой - результат командной работы наших гвардейцев".
Кадры своей работы бойцы показали в своем официальном телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что отражена массированная механизированная атака оккупантов возле Доброполья: враг потерял 15 единиц техники.
