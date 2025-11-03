РУС
Минус 1127 единиц техники за октябрь: боевая работа полка "Азов". ВИДЕО

Военнослужащие Нацгвардии стойко удерживают участки фронта, ежедневно уничтожают технику и врага, ослабляя войска РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" успешно уничтожают врага в районе Доброполья.

Бойцы отчитались о результатах боевой работы за октябрь.

Уничтожено:
▪️ 39 танков
▪️ 108 единиц бронетехники
▪️ 429 автомобилей
▪️ 358 артсистем
▪️ 165 радиолокационных станций
▪️ 2 зенитных ракетных комплекса
▪️ 14 минометов
▪️ 12 систем РЭБ
▪️ 84 склада с боекомплектом и топливом.

В комментариях к видео говорится:

"За каждой уничтоженной техникой - результат командной работы наших гвардейцев".

Кадры своей работы бойцы показали в своем официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что отражена массированная механизированная атака оккупантов возле Доброполья: враг потерял 15 единиц техники.

