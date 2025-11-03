Українські десантники із 46-ї ОАМБр спалили два танки та дві ББМ ворога, що намагалися переправитися через річку. ВIДЕО

Українські воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади успішно ліквідували спробу російських військових форсувати річку, скориставшись погодними умовами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у смузі відповідальності бригади два ворожих танки та дві бойові броньовані машини (ББМ), користуючись густим туманом, намагалися перетнути річку через облаштовану переправу. Проте техніка потрапила на дистанційне мінування, встановлене українськими пілотами. Після підриву російські бронемашини застрягли у багнюці, де їх добили українські FPV-дрони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Два ворожі танки та дві ББМ, користуючись туманом, намагалися перетнути річку через переправу в смузі відповідальності 46-ї ОАМБр. Підірвалися на встановленому пілотами дистанційному мінуванні, застрягли в багнюці і були спалені FPV. Зверніть увагу на захист бронемашин навареними розпушеними металевими тросами. З першого погляду навіть і не розгледіти, що це бронетехніка. Нагадує якісь острови в річці", - зазначає у коментарі до відео автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 144 830 осіб (+1 160 за добу), 11 321 танк, 34 207 артсистеми, 23 531 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Також дивіться: Остання мить життя російського штурмовика-велосипедиста. ВIДЕО