Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 144 830 осіб (+1 160 за добу), 11 321 танк, 34 207 артсистеми, 23 531 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 144 830 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 3.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 144 830 (+1 160) осіб
  • танків – 11 321 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 531 (+6) од.
  • артилерійських систем – 34 207 (+45) од.
  • РСЗВ – 1 534 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 235 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 435 (+383) од.
  • крилаті ракети – 3 918 (+1) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 411 (+121) од.
  • спеціальна техніка  – 3 989 (+2) од.

Ліквідація російської армії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Ворог найбільше тисне на Покровському й Олександрівському напрямках, - Генштаб

03.11.2025 07:34 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
03.11.2025 07:34 Відповісти
Минув 4275 день москальсько-української війни.
179! одиниць знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Броня 11!,спецтехніка супер, арта та логістика норм.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 144 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
03.11.2025 07:41 Відповісти
03.11.2025 07:42 Відповісти
Молодці, хлопці !
03.11.2025 07:57 Відповісти
 
 