Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 144 830 осіб (+1 160 за добу), 11 321 танк, 34 207 артсистеми, 23 531 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 144 830 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 3.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 144 830 (+1 160) осіб
- танків – 11 321 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 531 (+6) од.
- артилерійських систем – 34 207 (+45) од.
- РСЗВ – 1 534 (+0) од.
- засоби ППО – 1 235 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 435 (+383) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+1) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 411 (+121) од.
- спеціальна техніка – 3 989 (+2) од.
179! одиниць знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Броня 11!,спецтехніка супер, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 144 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.