Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 144 830 человек (+1 160 за сутки), 11 321 танк, 34 207 артсистем, 23 531 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 144 830 российских оккупантов.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 3.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 144 830 (+1 160) человек

танков – 11 321 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 23 531 (+6) ед.

артиллерийских систем – 34 207 (+45) ед.

РСЗО – 1 534 (+0) ед.

средства ПВО – 1 235 (+0) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 435 (+383) ед.

крылатые ракеты – 3 918 (+1) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 66 411 (+121) ед.

специальная техника – 3 989 (+2) ед.

