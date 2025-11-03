Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 144 830 человек (+1 160 за сутки), 11 321 танк, 34 207 артсистем, 23 531 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 144 830 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 3.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 144 830 (+1 160) человек
- танков – 11 321 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 23 531 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 34 207 (+45) ед.
- РСЗО – 1 534 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 235 (+0) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 435 (+383) ед.
- крылатые ракеты – 3 918 (+1) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 66 411 (+121) ед.
- специальная техника – 3 989 (+2) ед.
179! одиниць знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Броня 11!,спецтехніка супер, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 144 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.